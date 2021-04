A lassú hóolvadás késlelteti a faültetéseket a Hargita megyei erdőkben

A csemeteültetéssel a hegyvidéken várni kell a hóolvadásig • Fotó: Tamás Attila

a tavaly februári széldöntések érintette területek egy részét már kitakarították, és mivel az erdőtörvény is előírja, hogy két éves vegetációs időszakon belül be kell ezeket ültetni, jövőben kezdik el ezt a munkát.

A munka túlnyomó részét közbeszerzési eljárás nyomán kiválasztott cégek végzik el, most már csak azt várják, hogy a hóolvadás lehetővé tegye az ültetést – számolt be Gál Emil. Csíkszéken a közbirtokosságok tagsága, illetve napszámosok és magánerdő-tulajdonosok is ültetnek az erdészek irányításával. A szakember elmondta azt is, hogy

Nagy a hó, várni kell

A több mint 40 ezer hektárnyi területet felügyelő Csíki Magánerdészet illetékese, Lakatos Csongor erdőmérnök arról tájékoztatott, hogy idén 760 ezer facsemete ültetése van beütemezve. Az erdőfelújítás 220 hektárra terjed ki, ebből 55 hektár a természetes felújulás, 165 hektár pedig beültetésre vár. Megtudtuk azt is, hogy

a csemeték szállítása most van folyamatban, a munka elkezdésére várni kell, mert az erdőkben nagy a hó.

Akárcsak korábban, most is a lucfenyőcsemetéből lesz a legtöbb, kisebb arányban, mintegy 10 százalékban bükköt, vörösfenyőt és hegyi juhart is ültetnek. Az ültetőanyag egy részét a közbirtokosságok termelik meg, a többit helyi termelőktől, illetve az elegyfajokat (hegyi juhar, bükk, vörösfenyő) háromszéki, illetve besztercei cégektől vásárolják. Az ültetést a közbirtokosságokkal szerződésben álló, szakmai bizonylattal rendelkező cégekre bízzák, de napszámosok is részt vesznek ebben – ismertette.

A több mint 20 ezer hektáron gazdálkodó Gyergyószentmiklósi Erdőrendészeti Hivatal területein 75 hektáron ültetnek csemetéket – tájékoztatott kérdésünkre Korpos Attila erdőmérnök. Az illetékes szerint 400 ezer csemetére van szükségük, ezeket környékbeli termelőktől szerzik be. A csemeték jelentős része lucfenyő, illetve vörösfenyőt is ültetnek. Mint megtudtuk,

szerződések alapján cégek is végzik az erdőtelepítést, máshol helyi munkaerővel az erdőtulajdonosok ültetnek, illetve távolabbról érkező napszámosok.

Az ültetést csak április közepe után tudják elkezdeni, mert meg kell várni a hóolvadást – tudtuk meg.

Késnek az ültetés elkezdésével a Zetelaki Erdőrendészeti Hivatalnál is – számolt be Kádár Tibor Sándor erdőmérnök, aki szerint az április 15. és május 15. közötti időszakban tudják elvégezni az erdőtelepítést. A szintén több mint 20 ezer hektárt felügyelő hivatal ebben az évben 260 ezer csemete ültetését vette tervbe 65 hektáron. A csemeték 70 százaléka itt is lucfenyő, 10 százaléka hegyi juhar, kisebb részben tölgyet, illetve más lombhullató fajokat is telepítenek