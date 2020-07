A lakók szerint nem jó irányba fejlődik Szászrégen

A szászrégeniek nagy többsége elégedetlen az utcák, járdák állapotával • Fotó: Haáz Vince

Konkrét válaszokat is adhattak és adtak is az utolsó kérdésre az érintettek, felsorolhatták, hogy lakónegyedükben, környezetükben milyen gondokat észleltek.

Ami a lakók elvárásait illeti, 23 százalékuk szeretne, ha fejlődne az infrastruktúra, 21 százalékuk az egészségügyi rendszer fejlesztését tartja fontosnak, de az oktatás és a szabadidő- és sportlétesítmények építését, létrehozását, működtetését is kiemelten fontosnak találják a városlakók. Az egyik kérdés a polgármesteri hivatal különböző osztályai által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozott. Itt kiderül, hogy

„Szinte naponta a városban a munkatelepeken, az utcán vagyok, találkozom és beszélgetek az emberekkel. Mégis szerettem volna, ha egy felmérés is megerősíti azt, amit a beszélgetések során elmondanak az emberek. Pozitívumként értékelem, hogy több, mint ezren válaszoltak a kérdőívre két hét alatt” – mondta el az alpolgármester.

Több válasz kitér az utak rossz állapotára, a játszóterek és parkok hiányára, de fontosnak tartják, hogy nagyobb legyen a közbiztonság, szűnjenek meg a lopások.

A kérdőív kapcsán, de a válaszokból is kiderül, hogy nagyon sokan elégedetlenek a városvezetéssel. Márk Endre ennek kapcsán elmondta, hogy a polgármester a döntéshozó és ő csak mellette, lehetőségei függvényében tud, tudott dolgozni. „Személetváltásra van szükség a hivatalban, a város vezetőségében. Fontosnak tartom, hogy a kölcsönös tisztelet és az egyensúly legyen a közösség, a munka alapja. Úgy érzem és a válaszok is megerősítettek ebben, hogy fontos a város gazdasági fejlődése, de az is, hogy erkölcsileg felemeljük Szászrégent” – tartotta fontosnak elmondani Márk Endre.

Eddig a liberális párt képviselője, az atlétikai szövetség elnöke, Gabriel Toncean és Márk Endre jelentette be, hogy megméretkezik a város polgármesteri székéért. Azt nem tudni, hogy a jelenlegi polgármester indul-e, indulhat-e vagy a PSD mást jelöl majd helyette.