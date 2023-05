A közösségükért versenyeztek

2023. május 17., szerda

A következő tanévre visszaköltöznének a felújított szakközépiskolába

Párhuzamosan több munkálat is zajlik, illetve fog elindulni a következő két hétben Borszéken. Az új tanévre elkészülnek az iskola felújításával, és az év végére megújul a kultúrház is. Szociális lakások építésének is nekikezdenek, de bővül az úthálózat is.