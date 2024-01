A kortárs szerzőket olvassák a legtöbben a székelyföldi könyvtárakban

Folyamatosan friss megjelenésekkel bővítik állományukat, és a kéréseknek is igyekeznek eleget tenni a székelyföldi könyvtárak, hiszen a tapasztalatok szerint a kortárs szerzők új megjelenései iránt mutatkozik a legnagyobb olvasói igény. A könyvtárba járók legnagyobb része diák, ugyanakkor a nők jóval nagyobb arányban kölcsönöznek könyveket, mint a férfiak – tudtuk meg a csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi olvasási szokásokról érdeklődve.

évek óta az olvasók kedvencei között szerepel Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek című regénye is,

A magyar szerzők közül különösen népszerű Karády Anna A füredi lány sorozata, de sokan keresték Visky András A kitelepítés című regényét és Durica Katarina könyveit is.

Nagyon olvasottak Dragomán György, Szabó T. Anna, Grecsó Krisztián, Háy János és Tóth Krisztina művei, de Tompa Andrea és Vida Gábor legújabb könyveiért is nagy az érdeklődés. Az idősebb hölgyek (és nem csak) Fábián Janka, Bauer Barbara, Ugron Zsolna vagy a tavaly elhunyt R. Kelényi Angelika könyveit szeretik leginkább.

A könyvtáros elmondása szerint mivel a világirodalom rendkívül szerteágazó, ezért az olvasók neme és életkora nagyban meghatározza, hogy ki milyen könyveket kedvel inkább, de általánosságban elmondható, hogy a skandináv krimik továbbra is hódítanak a könyvtárlátogatók körében. Hozzátette: rengeteg fiatal olvasójuk is van, mivel az elmúlt években sok új ifjúsági könyvet tudtak beszerezni. Megtudtuk,

és az utóbbi időben nagyon sok új könyvet tudtak beszerezni, tavaly szám szerint 3479 kötettel bővült a kínálat, amelynek körülbelül felét adományként kapták, a másik felét pedig vásárolták.

Az olvasói kéréseknek is igyekeznek eleget tenni, ami az intézmény látogatottságán is meglátszik. „A tavaly volt a legnagyobb forgalmunk az elmúlt húsz évben. Nagyon függ attól, hogy van új könyvünk, vagy nincs. Ha van, akkor olvasónk is van, naponta sokan járnak be” – osztotta meg lapunkkal Péter Katalin.