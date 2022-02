A korábbi évekhez képest több pénz jut idén a Víkendtelep és a Somostető fejlesztésére is

Míg tavaly Marosvásárhelyen a törlesztések, az adósságok kifizetésének éve volt, idén a fejlesztések, beruházások éve lesz – nyilatkozta Frunda Csenge, az RMDSZ önkormányzati frakcióvezetője, az idei költségvetés megszavazását megelőző sajtótájékoztatón. Megtudtuk: több pénzt szánnak a Víkendtelep, de a Somostető fejlesztésére is.

Az idei költségvetés sarokszámairól számoltak be Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

A frakcióvezető többek között arról beszélt, hogy idén három fő pillért részesítettek előnyben a városi költségvetés kialakításakor. Odafigyeltek az oktatásra, több pénzt szánva erre a célra, de fontos számukra, hogy a család minden tagja jól érezze magát Marosvásárhelyen, ezért

a Somostető, az állatkert és a Víkendtelep fejlesztésére is az előző évekhez képest több pénzt szántak.

A harmadik terület, amelyet prioritásként kezeltek az a tömegközlekedés és a parkolás, itt is fejlesztésekre, változásokra lehet számítani.

Mennyi az annyi?

A összegekről, Kelemen Márton, a költségvetési bizottság elnöke beszélt. Elmondta, hogy míg tavaly 4 millió lejből gazdálkodhatott az állatkert, idén a népszerű létesítmény és a Somostető, ami az állatkerthez tartozik, 14 millió lejt kap a fejlesztésekre. Kelemen szerint jelenleg az állatkerti épületek jelentős része felújításra szorul, és az eddiginél jobban oda kell figyelni a létesítményre, amely a város, de a megye egyik legnagyobb turisztikai vonzerejét jelenti. Tavaly 280 ezer állatkerti belépőjegyet adtak el.

A Víkendtelepet is az eddiginél több, 11 millió lejből fejleszthetik idén, de több pénz lesz útjavítása is.

Fontos magyar ügyek

A sajtótájékoztatón jelen volt Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke is, aki többek között arról beszélt, hogy a marosvásárhelyi magyarság számára fontos ügyeket is képviselik a megyei önkormányzatban, például idén a költségvetésben pénzt különítenek el a március 15-i rendezvények támogatására. De ezzel párhuzamosan támogatni fogják a romák napjának megünneplését is.

Beszélt arról, hogy odafigyelnek a vásárhelyi egyházközségekre, idén 300 ezer lejjel több pénzre, összesen 1 300 000 lejre nyújthatnak be támogatási kérelmet a különböző felekezetek. Ugyanakkor kiemelte, hogy

pénzt foglaltak a költségvetésbe a Sütő András egész alakos szobrának elkészítésére is.

2014-ben szavazta meg a városi tanács, hogy felállítják az író szobrát, de azóta sok előrelépés ez ügyben nem történt. Idén, ígérete szerint, fog.