A kolozsvári sétatér: Szőcs Gézára emlékeztek a Csíkszeredai Könyvvásáron

Idén lenne 70 éves Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar költő. Rá emlékeztek a Csíkszeredai Könyvvásáron a Petőfi Kulturális Ügynökség által szervezett beszélgetésen, amely részeként Juhász Anna irodalmár, Szilágyi Enikő színművész és Farkas Wellmann Endre költő, író idézte fel a 2020. november 5-én elhunyt alkotó alakját, valamint bemutatták A kolozsvári sétatér című hangoskönyvet és a hozzá kapcsolódó kiadványt.

Péter Beáta 2023. május 14., 10:212023. május 14., 10:21

„…hiszek minden magyar ember kultúrához való jogában, mint ahogy minden ember kultúrához való jogában is: de a mi felelősségünk, hogy a magyarokat sikeres kultúrnemzetté segítsük felnőni, egy azonosságával tisztában levő, azt vállaló, önmagával kibékült, erős és magabízó közösséggé…” – írta Szőcs Géza a Credoban, amely, mint kiderült, 2000-ben született egy kecskeméti irodalmi konferencia idején.

Szőcs Géza Credo című verse mindannyiunkra vonatkozik, ez a hitvallás mindannyiunké kellene legyen”

– hangsúlyozta Szilágyi Enikő, mielőtt felolvasta volna a művet. Farkas Wellmann Endre rámutatott: nagyon fontos szöveg a Credo, amely akkor született, amikor Szőcs Gézát az irodalomszakma már marginalizálta, és egyre kevesebbet találkozhattunk a nevével. „Most ezzel a hangoskönyvvel valamelyest hazajött Szőcs Géza Csíkszeredába, hiszen azokban az években, amíg volt alkalmam vele együtt dolgozni,

nagyon sokszor jártunk itt annak idején még Borbély Ernő életében, akivel Géza közvetlen barátságot ápolt, hiszen a ’89 előtti politikai ellenállás idején alakult ki köztük egy élethosszig tartó szövetség.

Ez volt az egyik kötődési pontja Csíkszeredához. A másik, hogy a ’80-as évek közepén itt gyűjtötte be a Securitate néhány pribékje, és a csíkszeredai Securitatén verték félholtra” – avatta be a hallgatóságot. Hirdetés Mint elhangzott, Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas színművész közvetlen gyermekkori barátja volt Szőcs Gézának. Ő volt az, aki kimozdította a Szőcs Géza halála utáni recepciót a csendből:

hangoskönyvet készített a költő fontos szövegeiből.

Szilágyi Enikő elmesélte, hogy 2020-ban Szőcs Géza összeállított számára egy Trianon emlékestet. „Megszületett az előadás, ez az összeállított gyönyörű anyag, és még életében sikerült ezt bemutatni. Ezután Géza nagyon felbuzdult, szerette az előadást, és azt mondta, hogy neki jövőre, azaz 2021-ben a Kolozsvári Magyar Napok keretében könyvbemutatója lesz, és a könyvnek az anyagát átküldi nekem.

A kolozsvári sétatérről, a kolozsvári hattyúkról és a kolozsvári színházról szóló verseit tervezte ebbe a kötetbe, ami sajnos a halála miatt nem jelent meg.

Tehát, egyedül maradtam azzal a projekttel, hogy Kolozsváron a Magyar Napokon 2021-ben ezt a kötetet bemutassa, én pedig az előadást, amelynek a címe A kolozsvári sétatér lett volna. Végül A kolozsvári sétatér lett a kötet, a hangoskönyv címe, mert ennek az előadásnak az anyagát ebbe a kötetbe sűrítettük össze. Húsz nagyon szép vers került be a korai és az érett korszakából valamint a 2018-19-es verseiből is. Ennek a sorozatnak a záróverseként, Farkas Wellmann Endre versét is felvettem, amely egy nagyon szép búcsúvers, amelyet Géza halála után írt Endre” – avatta be a hallgatóságot Szilágyi Enikő.

Fotó: Pinti Attila

Juhász Anna rámutatott: számára mindig az a megrendítő, hogy

Szőcs Géza nagyon érzelmesen, pontosan, nem mellébeszélve írt, és mindig volt tétje annak, akár történelemről, akár költészetről, akár egy emberről szólt.

Kérdésére, hogy milyen mankót adna a közönségnek Szőcs Géza verseihez, a személyéhez, költészetéhez, Farkas Wellmann Endre úgy fogalmazott, hogy a költő személyét szereti különválasztani és elhatárolni az általa létrehozott műalkotásoktól. „Ha Géza is itt ülne velünk egy színpadon, sokkal nyugodtabb lélekkel mernék anekdotázni, hogy meglegyen neki is a lehetősége a replikára.

Félek attól, hogy a magánéletben megnyilatkozó ember nem azonos az írásaiban megnyilatkozó emberrel.

A másik, hogy a költők esetében megszoktuk azt, hogy nekik a természetes megszólalásmódjuk, vagy az, amin keresztül megismerjük őket, az a művészi beszéd és a többletjelentésekkel dolgozó beszéd valamelyik regiszterében szólalnak meg. És nyilvánvaló, amikor szembesülünk egy nyers, határozott, metaforáktól mentes szöveggel, mint a Credo, mert az egy külön nagyon erős és durva lélekbe szántó esztétikai hatást tud kiváltani belőlünk.

Szőcs Géza az ember: magánemberként is azt ugyanazokat az értékeket képviselte, mint az írásaiban, csak nagyon kedvesen, humorosan, szójátékokkal, gesztusokkal. Ő ilyen értelemben azonosult mindazzal, amit leírt”

– fejtette ki Farkas Wellmann.

Fotó: Pinti Attila

A kötet és a hangoskönyv összeállításáról Szilágyi Enikő elmondta, hogy miután Szőcs Géza elküldte a Kolozsvári sétatér/Kolozsvári hattyúk kötetének a teljes anyagát, megkérte, hogy válogasson belőle. „Sajnos a halála után született meg ez az általam véglegesített válogatás, ami belekerült a hangoskönyvbe. Nagyon nehéz volt választani.

Először arra gondoltam, hogy Gézának az erdélyi korszakát fogom felolvasni, azt, ami a legmegrázóbb, a legmélyebb fájdalmakat mozgatja meg benne is és az olvasókban is: az üldöztetését, a letartóztatásait, a bántalmazásokat, a küzdelmeit.

Kiválasztottam vagy húsz ilyen jellegű verset, de úgy véltem, hogy a hallgatóságnak más is kell, az embereknek valamiféle líra is kell a lelkükhöz, ahhoz, hogy a politikai vonatkozású verseit is el tudjam juttatni. Nagyon nagy felelőséget is éreztem, mert nélküle maradtunk a szerkesztésben és meglepetést is akartam hozni a barátainak és a közvetlen környezetének ezzel a hangoskönyvvel” – magyarázta Szilágyi Enikő, majd felolvasta az Esti ima című verset. Szőcs Géza több műfajban alkotott, meg lehet-e határozni, hogy melyik az igazi műfaja? – hangzott el a kérdés. Noha prózában is csodálatosan és magabiztosan írt, a drámái is kitűnőek, de a vers, ami meghatározó – véli Farkas Wellmann Endre.

Azok nélkül a nagy versei nélkül, amelyeket az 1990-es évekig írt, szegényebb lenne az irodalmunk.

Utána is születtek nagyon nagy versei, de azok a szövegek, amelyek az erdélyi magyar értelmiség politikai ellenállását össze tudták foglalni és jelenteni önmagukban – ez az életműnek az a súlypontja, amely magát az életművet azzá teszi, ami. Utána is rengeteg mindene született minden műfajban: az ő esetében beszélhetünk líráról, prózáról, drámáról, publicisztikákról, filmforgatókönyvekről, de operalibrettókat, hangjátékokat is írt, emiatt egy nagyon sokműfajú alkotóról van szó.

Mind magas színvonalú művei születtek, de mégis a lírai életmű az, ami meghatározó”

– sommázta az író.

Fotó: Pinti Attila

Juhász Anna kiemelte, hogy nagyon tiszta mondanivalóról és nagyon emberi hangról van szó, amely megszólít bennünket. „Két dolog van, ami nekem fontos volt Szőcs Gézában: az egyik a szeretet, a másik a humor, a játékosság.” Erre reagálva Szilágyi Enikő hangsúlyozta, hogy

Szőcs Géza legkeményebb társadalombíráló és politikai verseiben is ott van a humor, az irónia, az önirónia és a szerelmi líra.

Félbeszakadt ez az élet és ez az életmű – hangzott el a beszélgetés végén. „De látjuk-e, hogy hol van Szőcs Géza helye a magyar irodalomban? Van-e előkép, van-e, akihez ezt a sokszínű alkotói világot, nyelvet kapcsolni tudjuk?” – tette fel a kérdést Juhász Anna.

Fotó: Pinti Attila

Nagyon nehéz dolgunk lesz, ha mindenáron be akarjuk ágyazni valamilyen irodalomtörténeti skatulyába – jött a válasz Farkas Wellmann Endrétől. „Mondhatnánk, hogy neki is megvannak az irodalmi előzményei, példaképei, olyan szerzők, akiknek a hatását talán ki lehetne mutatni a szövegeiben. De igazából nincs ilyen. Ő pontosan amiatt is nehezen kezelhető, hogy az 1990 utáni politikai szerepvállalásával egyidőben áldozata volt a cancel culture-nek, az élete utolsó tíz évében kifejezetten ez volt, durva támadások közepette.

És annak, akiről nem lehet hallani, akiről a kánon nem hajlandó tudomást venni, közvetlenül a halála után nagyon nehéz lenne bármit megállapítani.

Viszont biztos vagyok benne, hogy a magyar irodalomnak az egyik legeredetibb mindenkori nagy költője. Szőcs Géza ötven év múlva ott lesz az irodalomtörténet első öt-hat legfontosabb nagyágyúja között. Ő ’75-ben is ugyanolyan lázadó, újító volt, aki képes volt magát a verset megújítani, még akkor is ha abban a közegben nem tudtak mit vele kezdeni. Élete végéig jellemezte a költészetét, hogy szinte mindegy, hogy melyik versét melyik korszakban írta, mert annyi aktualitás van bennük és olyan gondolati frissesség.” A beszélgetést Szilágyi Enikő felolvasása zárta, aki még elmondta: „amellett, hogy egy rendkívül jó humorú, vidám, huncut gyerek volt Géza, egy olyan emberről is beszélünk, aki agyonverette magát a hite, a meggyőződése miatt.

Ritkaság, hogy valakit ennyire ne lehessen eltéríteni a meggyőződéseitől, a hitéről és az emberségéről”