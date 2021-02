A kivitel megakadályozása nélkül nem oldja meg a gyógyszerhiányt az import

Idültté vált a gyógyszerhiány. Szinte szemenként adagolják a hiánykészítményeket a gyógyszertárakban, hogy minden betegnek jusson • Fotó: Jakab Mónika

Már aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi elegendő mennyiségű Euthyrox és Siofor Romániába történő behozatalát – jelentette be a minap Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter. A tárcavezető a párhuzamos behozatali, illetve párhuzamos elosztási engedély alapján forgalmazható gyógyszerek nagykereskedelmi árait szabályozó miniszteri rendelet mellékletének a kiegészítésére utalt, amelyben megtalálható a 25, 50 és 100 mikrogrammos kiszerelésű Euthyrox, illetve az 1000 milligrammos Siofor.

Gyógyszerellátási zavar

A gyógyszerellátási zavar már évek óta fennáll Romániában, azóta, hogy az egészségügyi szaktárca alacsonyabb áron maximalizálta a gyógyszerek árát. A pajzsmirigybetegek által szedett, Németországban gyártott Euthyrox ára például EU-szerte Romániában a legalacsonyabb, ezért évek óta nagyon kevés készítmény érkezik az országba, de – szakemberek szerint – annak is egy részét kiviszik az országból ügyeskedő vállalkozások, hiszen külföldön nagy haszonnal tudnak túladni rajta.

A nyomott ár egyáltalán nem segített a betegeken, hiszen egy doboz Euthyrox ára alig több mint egy lejjel csökkent, annak viszont az lett az eredménye, hogy a betegek azóta idegesen járják a patikákat, hátha valamelyikben találnak egy hónapra vagy legalább néhány hétre elegendő gyógyszert – mondta el lapunknak egy székelyudvarhelyi gyógyszerész, aki szerint

csak egy populista politikai húzás volt az évekkel korábbi árpolitikai döntés, aminek azóta is éppen azok isszák a levét, akiknek akkor azt ígérték, hogy olcsóbban jutnak majd gyógyszerhez.

Az általa vezetett gyógyszertárban jelenleg éppen van készleten 125 mikrogrammos Euthyrox, illetve egy helyettesítő készítmény, az Accu-Thyrox szirup, de ez egyáltalán nem mindennapos. Vannak olyan estéi, hétvégéi, amikor azon gondolkodik, mint mond majd a pácienseknek, hiszen még ő maga sem tudja, mikor kap utánpótlást a hiánycikknek számító készítményekből. Időnként elfogy a gyógyszer, de valahogyan ez mindig megoldódik, nincs olyan hónap, hogy gyógyszer nélkül maradjanak a vásárlói. Jobb most a helyzet, mint jó fél évvel ezelőtt, amikor sehol sem lehetett hozzájutni.

Aztán megjelent az Accu-Thyrox, és két hónapja időnként a 125, illetve 75 mikrogrammos Euthyroxot is be lehet szerezni időnként. Ez viszont nem általános, patikánként változik, attól függően, hogy melyik gyógyszerlerakattal állnak szerződéses viszonyban.

Előfordul, és ez nem korrekt, hogy csak 10-20 ezer lejes megrendelés esetén kapnak pár doboznyit a hiánycikknek számító gyógyszerekből

– mondta el a patikus, aki szerint az is gondot jelent, hogy a betegek nem szívesen fogadják el az általuk használt gyógyszereket helyettesítő, azonos hatóanyagú készítményt, pedig az Accu-Thyrox például jobban adagolható, mint egy, a beteg számára nem megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó Euthyrox pirula. Egyébként a Siofor esetében is ugyanaz a helyzet, mint az Euthyrox-al, de több más gyógyszer esetében is kialakulnak időnként hullámszerű, kisebb-nagyobb ellátási gondok.

Óriási haszonnal „kiügyeskedik” az országból

A gyógyszerhiány miatt keletkező feszültség a patikákon csapódik le, a járványhelyzet miatt amúgy is nyugtalanabbak, frusztráltabbak a betegek, előfordul, hogy egy-egy páciens kétségbeesésében a gyógyszertárban rendez jelenetet a gyógyszerhiány miatt – számolt be a tapasztalatokról a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Egyre több gyógyszer hiányzik, ilyen például egy daganatos betegek kezelésére használt gyógyszer, de egy vérhígító is – utóbbit a koronavírusos megbetegedés utáni kezelés során is használják –, ami már a kórházi gyógyszertárakban is kifogyott – számolt be a helyzetről Melles Melinda, aki szintén

a gyógyszerárak mesterséges lenyomását tartja az ellátási gondok fő okának.

A gyártok nem hajlandók behozni az országba a megszabottnál többet ezekből a készítményekből, ráadásul a készletek egy része nem marad az országban. Ugyanis ügyeskedő vállalkozások felvásárolják, egy éjszaka alatt átcímkézik és elszállítják például Németországba, mert egy kamionnyi gyógyszer eladásán 300-400 ezer eurós haszonra tesznek szert – magyarázta Melles Melinda, az árkülönbséggel kapcsolatban megjegyezve, hogy egy doboz Euthyrox tabletta, aminek Romániában 10 lej az ára, az Németországban 14 euróba kerül.

„Úgy osszuk, ahogy régen a cukrot”

A megyei gyógyszerészkamara elnöke szerint a gyógyszerhiány tartós megoldása csakis az lehet, ha a szaktárca magasabbra emeli az említett készítmények maximális árát. Önmagában a megfelelő mennyiségű behozatal biztosításával nem rendeződik a helyzet, ahhoz arra is szükség lenne, hogy jogszabályokkal megakadályozzák az országba érkező gyógyszerek újbóli kivitelét, merthogy ez jelenleg a megfelelő engedélyek birtokában teljesen legális – mondta. „És akkor azt mondják, hogy az emberek otthon felhalmozzák. Mit halmoznak fel, ha adni sem tudunk nekik. Egy doboz Euthyroxban van száz tabletta, fóliánként adom, tehát huszonöt tablettát kap egy beteg, hogy majdnem egy hónapra legyen elég, így egy dobozból négy személynek tudok adni.

Úgy osszuk, ahogy régen a cukrot és az olajat osztották.

Nekünk is nagyon kellemetlen, mi is borzasztóan frusztráltak vagyunk, mert nem a mi hibánk” – fogalmazott a siralmas helyzetről a gyógyszerész.