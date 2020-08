A királyok kedvencét készítette a Főnix Konyha séfje

Otthon is könnyedén elkészíthető, laktató ételt állított össze ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ehhez egyebek mellett fehérkarajt, préselt csülköt, juhtúrót, gombát és rizset használt. Mivel a király kedvenceként is ismert főétel ízvilágában is különleges, tökéletes fogása lehet a vasárnapi összejöveteleknek, illetve családi ebédeknek.