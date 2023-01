A kerékpárosok is teret kérnek

Meglátásuk szerint az elmúlt húsz évben Marosvásárhelyen mindent a gépkocsiforgalomnak rendeltek alá, az utak felújításakor, kiszélesítésekor, a forgalmi táblák kihelyezésekor is csak az autósoknak kedveztek. Holott az európai városok példájából jól látszik, hogy az utak kiszélesítése, felújítása csak azt eredményezi, hogy egy időpontban több autó gyorsabban közlekedik az adott városrészen. Éppen ezért az alternatív közlekedés népszerűsítésére, buszsávok kialakítására, kerékpársávok létrehozására, a gyalogos övezetek biztonságossá tételére kellene a városvezetésnek is összepontosítania.

Azon Gál Sándor ismertette az elképzeléseket, elmondva, a helyszíni felmérések azt mutatják, hogy az említett utcákban amúgy is kevés a gépkocsiforgalom, simán megférnének a kerékpárosok is az autósok mellett. Szólt arról is, hogy az egyetlen nehézséget a Mărăşeşti téri útkereszteződés jelentené, ahol több utca találkozik, tehergépkocsik, gyalogosok és kisautók közlekednek, de itt is lehetne olyan megoldást találni, ami mindenkinek megfelel.