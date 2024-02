A képzéssorozat, amiben a kezdő vállalkozók négy hétig a cégükön dolgozhatnak

Vállalkozástervezés a fenntartható növekedési pálya érdekében – pénteken elstartolt a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT), a Hargita Business Center és a Műhely – L’atelier Egyesület partnerségében megvalósuló Erdélyi Vállalkozói Iskola (EVI) negyedik kiadása. Idén is négy hétvégés képzésen vehetnek részt ígéretes kezdő vállalkozók.

– mutatott rá az esemény megnyitóján Antal Lóránt szenátor, aki egyben a Műhely – L’atelier Egyesület elnöke is.

minden hétvégi képzésen fognak találni valamit, amit be tudnak építeni a saját vállalkozásukba és úgy fogják érezni a végén, hogy számos hasznos dolgot tanulhattak a képzések során,

a nevet egy kicsit túllépve idén nem csak Erdélyből hanem a Partiumból – Nagyváradról, Szatmárról és Aradról is – is szép számmal voltak jelentkezők a képzésre.

Az is megtudtuk, hogy a legtöbben – öt kezdő vállalkozó – Székelyudvarhelyről kerültek be, de vannak kolozsvári, marosvásárhelyi, szatmárnémeti, gyulakutai, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, várhegyi résztvevők is. A négy hétvégés a program Székelyudvarhelyen vette kezdetét pénteken,