A kenyér összeköt

Olyan termékeket kívánunk fejleszteni, amelyek minden székelyföldi család asztalán megállják a helyüket, és célunk az is, hogy a kedvelt, hagyományos ízvilág mellett olyan termékeket is tudjunk nyújtani vásárlóinknak, amelyek például a szigorúbb étrendbe is beemelhetők.

Az iparosodás azt kívánja, hogy minél rövidebb időn belül minél több termék készüljön el. Ennek érdekében akár különböző adalékanyagokat is használnak, vagy kémiai szerekkel korrigálják a lisztet. Nem kell mondanom, hogy ezek milyen károkat tudnak okozni az emberi szervezetben. Pontosan emiatt is tartjuk nagyon fontosnak, hogy mi teljesen kiiktassuk ezeket az anyagokat a termelés során, és hogy

Ami talán nem szokványos termék, tehát amit más boltok polcain nem találnak meg az érdeklődők, az például a sütőtökös kenyér, amelyet kurkumával és étkezési fekete szénnel kombináltunk. De ugyanúgy kiemelhetem a fokhagymás-petrezselymes vagy a paradicsomos kenyerünket. Törekszünk arra, hogy termékeink egyszerre legyenek egészségesek, ugyanakkor a szemnek is tetszetősek. Az aromák, illatok, színek és zamatok együttesen adják vissza azt, hogy mi valójában mennyire is szeretjük a kenyeret.

Számunkra az is elégtétel, ha a mi hatásunkra csak néhány ember elkezd jobban odafigyelni az egészségére.

– Hogyan látja a jövőt?

– Mindig a kis lépték hívei voltunk, de természetesen vannak nagyobb volumenű terveink is. Szeretném 10–15 év múlva is azt látni, hogy létezik a Bocskor Pékség, és a vásárlóink és munkatársaink ugyanolyan boldogok és elégedettek, mint most. Természetesen az is öröm lenne számomra, ha gyermekeim ugyanúgy továbbvinnék a vállalkozást, mint ahogy én átvettem édesapámtól.

