A kacsamell sütésének titka

• Fotó: Erdély Bálint Előd

nagyon gyorsan összeállítható ételről van szó, amivel garantáltan meglephetjük vendégeiket, családtagjainkat is.

Nemcsak kalóriadús, de ínyencségnek is számít a kacsamell, amelyet akár a grillen is elkészíthetünk a szabadban – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, a folyamat szépsége, hogy

Egyszerű előkészületek

Első lépésként tisztítsuk meg, majd mindenképp irdaljuk be a kacsamell külső, bőrös részét – mindkét irányba –, vigyázva, hogy ne vágjunk bele a húsba. Ha ezt nem tesszük meg, akkor sütéskor a bőr összerántja a húst félkör alakba, és jóval nehezebb dolgunk lesz, ráadásul ételünk sem lesz annyira mutatós. Be is pácolhatjuk a húst, ha két napra beletesszük a sóból, borsból, olívaolajból, fokhagymaprádból, babérlevélből és borókabogyóból összeállított lébe, de erre nem feltétlenül van szükség.

Az is elég, ha sütés előtt legalább egy órával sót, borsot, őrölt paprikát és köményt, valamint fokhagymaport szórunk rá.