A juhtartó gazdák egyre nagyobb gondja a pásztorhiány

Hargita és Kovászna megyében közel 200-200 ezres nagyságrendű a juhállomány, Maros megyében több mint kétszer annyi állatot tartanak, számuk meghaladja a 450 ezret.

Hirdetés

„Azt látjuk, hogy az utóbbi években egyre többen hagynak fel a juhtartással, csökken az esztenák száma. Ez igaz a Kászonok vidékére is, ahol hosszú évtizedekre visszanyúló hagyománya van a juhtartásnak, mégis olyan gazdák is felhagytak vele, akiknek sok generációra visszamenőleg ezzel foglalkoztak a felmenői” – osztotta meg érdeklődésünkre Balázs Tünde, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének juhtenyésztésben illetékes falugazdásza, akinek családja a Kászonokban esztenát is működtet.

Hirdetés

Mint magyarázta, a jelenség mögött többek között az áll, hogy a gazdák nagyon nehezen találnak megbízható szakembert, akire az állatokat bízhatnák.