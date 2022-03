A jó hír az, hogy nőnek a segélyek, a rossz pedig az, hogy csak néhány lejjel

Két évtizedes stagnálás után e hónaptól megnőtt a szociális referenciamutató értéke, így nőnek a szociális támogatások is márciustól. A növekedés nem jelentős, hiszen csak az infláció értékével korrigálták a referenciamutató értékét.

Húsz év óta először emelkedett a munkanélküli segély értéke. Ez 19 lejes többletet jelent. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Megemelkedett márciustól a munkaerő-elhelyező ügynökségek által folyósított alkalmazási támogatás is, amit bizonyos kategóriákba tartozó munkanélküliek alkalmazására biztosít az állam, de

ami relevánsabb e tekintetben, az a munkanélküli segély, az érint ugyanis a legtöbb embert

– tudtuk meg Jánó Edittől, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetőjétől. 5,1 százalékos volt az infláció múlt évben, ennek megfelelően 5,1 százalékkal nőtt a munkanélküli segély alapját képező összeg, ami így 19 lejjel több, mint korábban.

375 lej volt eddig az alapösszeg, ami 394 lejre nőtt.

Ehhez még hozzájön egy 3–10 százalékos érték attól függően, hogy a munkanélküli segélyben részesülőnek években számolva mennyi munkarégisége van – ez az érték nem növekedett.

Noha a szociális támogatások értéke csak kis mértékben emelkedett, a szociális referenciamutató-érték kiigazításának azért van jelentősége, mert ez két évtizede nem változott, így például a munkanélküli segély reálértéke mára jelentősen lecsökkent.

Mintegy húsz év óta ez az első esztendő, amikor nőtt, korábban még az infláció értékével sem korrigálták a referenciamutatót,

ez évtől kezdődően viszont minden évben kiigazítják az inflációs értéknek megfelelően – mondta el Jánó Edit. Az ügynökség adatai szerint Hargita megyében jelenleg 1210 állástalan személy részesül munkanélküli segélyben, a regisztrált munkanélküliek száma összesen 4721, ami 3,47 százalékos munkanélküliségi rátát jelent.

Két másik támogatás értéke is nőtt



A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője azt is elmondta, hogy e hónaptól kissé nőtt a tanulmányaikat frissen befejezők elhelyezkedését ösztönző támogatás értéke is, 1500-ról 1576 lejre. A támogatást egyszeri alkalommal, két részletben kapják meg a végzősök sikeres elhelyezkedésük után.



A hátrányos szociális helyzetben lévők alkalmazásáért a munkaadó számára biztosított havi 2000 lejes támogatás értéke 2107 lejre nőtt. Ez azonban kevés munkáltatót érint Hargita megyében, ugyanis a többségük rendszerint egy másik, valamivel nagyobb értékű támogatást igényel, ha olyan munkaerőt alkalmaz, akinek az elhelyezkedését valamilyen juttatással ösztönzi az állam – tudtuk meg Jánó Edittől.