A járványhelyzetben a zöldhulladék-gyűjtés lebonyolítása is nehézkes

Beleszólt a járvány a zöldhulladék-gyűjtésbe is: van ahol ezért nem szervezték még a megszokott tavaszi-őszi akciókat. Székelyudvarhelyen most nem marad el az őszi lombtalanítás, ellenben Csíkszeredában évek óta nincsen, a hargitai megyeszékhelyen dolgozó köztisztasági vállalat egész éveben gyűjti a zöldhulladékot.

A leveleket zsákba, az ágakat kupacba kell gyűjteni Székelyudvarhelyen • Fotó: Erdély Bálint Előd

A térség legtöbb településének bevett szokás, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel rendeznek településszintű nagytakarítást: ilyenkor a lemetszett faágakat, a nyesedéket, ősszel meg az összegyűjtött leveleket szállítják el.

Magánházaknál sokféle levél és ágnyesedék a komposztba kerül, de nem mindenkinek van lehetősége komposztálni, tehát mindenképpen jó, hogy a nyesedéket elszállítják

– magyarázta a Székelyhonnak Borsos Csaba, a marosvásárhelyi polgármester kommunikációs tanácsadója. A tömbházak körül levő zöldövezeteket is megtisztítják ilyenkor a lakók és az onnan összegyűjtött hulladékot is elszállítják a szolgáltató autói, de a közterületen levő fák metszéséből származó ágakat is ilyenkor gyűjtik össze.

Felborul a bevett rend

Marosvásárhelyen azonban idén tavasszal a járvány és a szükségállapot miatt elmaradt a tavaszi nagytakarítás, ezt végül július 16. és augusztus 18. között szervezte meg a marosvásárhelyi városvezetés. Idén ősszel azonban ismét elmarad a nagytakarítás, csak majd jövő márciusban lesz zöldhulladék-gyűjtés – tudtuk meg az illetékestől.

Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson az udvarhelyi székhelyű RDE Hargita Kft. végzi a hulladékszállítási munkálatokat.

A Küküllő-menti városban hétfőn kezdte meg a munkálatot a köztisztasági vállalat: az akció során kizárólag a lehullott leveleket, a fák metszéséből származó ágakat és egyéb kerti zöldhulladékot szállítanak el a vállalat munkatársai. Az akció november 7-én zárul, minden utcában a megszokott szemétszállító napon viszik el a hulladékot – közölte a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtóosztálya.

Csak egy hétig tart a program

Fontos tudni, hogy a meghirdetett programon kívül kihelyezett zöldhulladékot csak térítés ellenében szállítja el a vállalat. Ez utóbbi szigorításra azért van szükség, mert például tavaly a meghirdetett egy hét helyett végül több mint két hetesre nyúlt az akció. „A lakosság meglehetősen fegyelmezett, tudják, hogy minden tavasszal és ősszel lesz zöldhulladék-gyűjtés, így kivárnak. Ellenben az akció hetén sokszor nem helyezik ki időben a hulladékot.

Mi az utcán azt nem hagyhatjuk, ezért történt a tavalyi sajnálatos eset, mikor egy be nem tervezett második felvonása is lett az akciónak

– magyarázat Körösfőy Sándor, az RDE Hargita Kft. vezérigazgatója.

A szezonális zöldhulladék-gyűjtést a helyi polgármesteri hivatalok rendelik meg a szakcégtől – idén azonban Gyergyóból nem érkezett ilyen felkérés az RDE Hargitához, így elmaradt a gyűjtés. „Többszáz köbméternyi zöldhulladékkal számolunk évente. A gyűjtésre speciális nejlonzacskót is lehet igényelni a vállalattól, egyébként az avar és nyesedék gyűjtésére ezek használatát javasoljuk.

Az ágakat – amelyek túl nagyok ahhoz, hogy zacskóba lehessen gyűjteni – egy kupacba kell elhelyezni a porták vagy a lakónegyedekben a gyűjtőpontok mellé

– sorolta az igazgató.

Állandó a gyűjtés a megyeszékhelyen

A fentiekkel ellentétben Csíkszeredában nincsen szezonális zöldhulladék-gyűjtés: a megyeszékhelyen folyamatosan, a háztartási hulladékkal egy időben szállítják el azt. Ám fontos tudni, hangsúlyozta Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. ügyvezető igazgatója, hogy a zöldhulladékot külön gyűjtik:

a magánházaknál zöld színű zsákot osztanak a lakosságnak erre a célra, a lakószövetségeknél pedig a hulladéktárolók környékén szokta összegyűjteni a lakosság a zöldhulladékot.

Az elszállítás költsége egyébként benne van a szemétszállítási díjban.

A szelektív gyűjtés mellesleg azért fontos Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, mert a zöldhulladék az RDE Hargita Kft. cekend-tetői hulladéktárolójába kerül komposztálásra. „A tavasszal, most ősszel és jövő tavasszal keletkező komposztból képződik az a termőtalajjal, amellyel a telep egyes és kettes celláit szándékszunk majd elföldelni. A majdani gyűjtések után keletkező komposztot pedig két kategória szerint osztályozzuk, terveink szerint a jobb minőségű termőtalajt értékesíteni is tudjuk majd” – avatott be Körösfőy Sándor.

Nem marad el a kerti hulladékgyűjtés Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi önkormányzat idén is megszervezi a kerti hulladék elszállítását. Ezúttal a lombtalanítás egységesen mindenhol, tömbházaknál és magánházaknál is november 9-14. között lesz – tájékoztatott Kertész László, a polgármesteri hivatal sajtóreferense.

Hétfőtől szombatig lesz lehetőségük a tömbházakban élőknek, hogy a hulladéktárolók mellé helyezzék az összegyűjtött zöld hulladékot. Kérik, hogy kihasználva az őszi kedvező időjárást, ebben az időszakban a tömbházlakók

tegyék rendbe a közvetlen környezetüket, takarítsák ki a zöldövezeteket, és az itt összegyűjtött ágakat, lombot, gazt külön kupacba helyezzék a gyűjtőkonténerek mellé.

Szintén november 9-14. között szállítják el a kerti hulladékot a magánházaktól. „Arra kérjük a lakosságot, hogy az ágakat kössék össze, a lehullott falevelet, gazt, amit esetleg nem komposztálnak, rakják zsákokba, és amikor ez megtörtént, telefonon jelentsék be igényüket az elszállításra” – ismertette Kertész László. A 0266-364 494-es telefonszámon jelezhetik, hogy kérik az összegyűjtött kerti hulladék elszállítását,

meg kell adni a címet és a telefonszámot, aminek segítségével lehetőség lesz az elvitel időpontjáról egyeztetni.

Csak a kerti hulladékot, ágakat, fanyesedéket, gazt, összegyűjtött lombot szállítja el az önkormányzat, más háztartási szemetet, bútorokat vagy egyéb lomot nem.