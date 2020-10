A járványhelyzet miatt szabadtéri lesz az Alter-Native fesztivál

Szász Attila: Apró mesék filmjét is vetítik a szabadtéri filmfesztiválon • Fotó: Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

A megváltozott körülmények között is vetítenek dokumentum- és játékfilmeket, lesz kiállítás, felolvasószínházi előadás és koncert is. A zsűri online nézi végig a filmeket és online díjaz, nem lesznek jelen se rendezők, se színészek a helyszínen.

A versenyblokkok mellett a nézők az elmúlt és az idei esztendő román és magyar játékfilmjeiből is kapnak egy kis ízelítőt.

Az október 7. és 11. közötti fesztivál a program szerint Radu Ciorniciuc Otthon című dokumentumfilmjével indít, amit Szász Attila magyarországi rendező Apró mesék című, 2019-es játékfilmje követ. Végül este negyed 8-tól vetítik Kocsis Ágnes Éden című magyar, belga és román együttműködéssel készült játékfilmjét. Továbbá megnézhetik majd a filmkedvelők egy másik erdélyi fiatal tehetség, Visky Ábel első egészestés dokumentumfilmjét is, a Mesék a zárkából címűt, amely börtönben ülő apák és otthon levő gyerekeik kapcsolatát taglalja. Szerepel a programban Hajdu Szabolcs magyarországi rendező Békeidő című 2020-as filmje is, ahogy Radu Jude idén bemutatott, Nyomtatott nagybetű című filmje, vagy Hartung Attila: FOMO – Megosztod és uralkodsz című alkotása, Bodzsár Márk Drakulics elvtársa, de az Ivana Mladenović rendezte, Rettegett Ivána című román-szerb koprodukciót, Kövessy Róbert Wichmann Tamás-portréfilmjét, a Magyar lapát címűt, az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok című filmjét és Dorian Boguță A nyom című alkotását is megtekinthetik a mozirajongók.

A versenyfilmeket csütörtökön és pénteken 16 óra 10 perc és 18 óra között vetítik, szombaton és vasárnap 12 óra 10 perc és 14 óra között.