A járványhelyzet hozadéka: online felületet is készítettek a csíkszeredai bolhapiachoz

A vásárosok szerint ami nem található meg a bolhapiacon, az nincs is • Fotó: Veres Nándor

Szombatról szombatra élettel telik meg a csíkszeredai sörgyárral szembeni, nagy kiterjedésű terület. A két oldalról is megközelíthető, fedett résszel is rendelkező magánterületen Lakatos Róbert álmodta és nyitotta meg újra a megyeszékhely bolhapiacát négy évvel ezelőtt.

„Időnként hatósági ellenőrzések is vannak, de nem alkalmazhatunk embereket azért, hogy a szabályokat kivétel nélkül mindenki betartsa. Mindenki saját magáért felelős” – jelezte a működtető, aki a szerdai, termelői vásárnak is helyet ad az említett területen.

Új, ingyenes felület

A járványhelyzet kezdetén már gondolkodott egy alternatív irányú piaci értékesítésen, és mivel tavaly sokáig nem volt lehetőség megnyitni a bolhapiacot, ez még inkább felerősítette a szükségességet.

Az is lehet, hogy holnap jön egy kormányhatározat, miszerint a piacokat be kell zárni. Aki ebből él, az egyik napról a másikra nem húzhatja be a kéziféket és nem állhat le teljesen. Ezért is készítettünk egy online felületet és telefonos applikációt

– tudatta az elmúlt hetekben élesített, Piactér elnevezésű értékesítési felület részleteit. Ide bárki ingyenesen töltheti fel hirdetését fényképekkel és leírással együtt, amelyeket meghatározott eladási csoportokba lehet feltölteni. Mint mondta, ki szeretnék terjeszteni az ország többi területére is a hirdetőfelületet, így az nemsokára román nyelven is elérhető lesz.