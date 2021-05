A járvány kezdete óta nem volt még olyan magas a jelenléti oktatás aránya, mint most

Hargita megyében a tanintézeteknek majdnem a 92 százaléka „bezöldült”, a tanügyben dolgozók átoltottsági aránya azonban alacsony • Fotó: Veres Nándor

Az iskolák személyzetének kevesebb, mint a fele van beoltva koronavírus ellen Hargita megyében – közölte a megyei tanfelügyelőség szerdai sajtótájékoztatóján Cristinel Glodeanu főtanfelügyelő-helyettes.

A jelenlegi adatok alapján az arány 46-47 százalék körül van, de ennek az is az oka, hogy a tanfelügyelőség kérése ellenére 26 tanintézet nem frissítette még a vonatkozó adatokat – az alkalmazottak egyenként történő felhívására nem mindenhol volt lehetőség az ünnepnapok miatt sem –, így 0-s hányadossal kerültek be az összesítésbe. A valós arány – a helyettes főtanfelügyelő szerint – 50 százalék körül lehet. Elégedetlenek ezzel a számmal, de nem oltakozhatnak a személyzet helyett – mondta Cristinel Glodeanu, de arra is kitért, hogy szerdán is egyeztettek ez ügyben az iskolaigazgatókkal és kérték, hogy hiteles forrásból történő tájékozódásra biztassák a személyzetet, hogy az átoltottsági arány növelésével mihamarabb visszatérhessen minden a normális kerékvágásba.

Egyes települések, illetve tanintézmények esetében oltási maratonok megszervezésének a lehetőségéről is egyeztettek Hargita megye prefektusával, a tanügyben dolgozók azon része érdekében, akiknek még nem volt lehetősége felvenni az oltást.

A szerdai adatok szerint Hargita megyében az oktatási személyzet tagjai közül 2011-en kapták már meg az oltásnak legalább az első adagját, a kisegítő didaktikai, illetve a nem didaktikai személyzet tagjai közül pedig 544-en. Az átoltottsági arány iskolánként nagyon eltérő, van olyan oktatási egység, ahol ez a hányad nulla, de olyan is, ahol megközelíti a száz százalékot, ilyen például a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola (90,63%).

Most a „legzöldebbek” az iskolák

„Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy tegnap (kedden, szerk. megj.) a megyei vészhelyzeti bizottság új határozatot fogadott el az iskolák besorolására vonatkozóan,

amelynek értelmében a tanintézeteknek több mint a 91 százaléka – majdnem a 92 százaléka – a zöld besorolásba került. Ilyenre még nem volt példa a járvány kezdete óta, tehát egy rekordszám, ami a diákok fizikai jelenlétét illeti

– fogalmazott Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő az oktatási egységek új járványügyi besorolásáról. A részleteket illetően elmondta, a 130 jogi személyiséggel rendelkező tanintézet közül 119 került zöld besorolás alá – tehát ezekben minden évfolyam, osztály és diák részt vehet a jelenléti oktatásban –, sárgába pedig mindössze 11. Utóbbiakban az 5, 6, 7, illetve a 9, 10, 11-ik osztályos évfolyamok maradnak az online oktatásban. Vörös besorolású tanintézet nincs a megyében.

A főtanfelügyelő arról is tájékoztatott, hogy az egészségügyi szakhatóság vezetőjével, illetve a megye prefektusával folytatott múlt heti megbeszélésen arról döntöttek, hogy a bizottság továbbra is hetente frissíti a tanintézetek járványügyi besorolását – noha lehetőség van már a napi frissítésre is –, szükség esetén azonban ennél hamarabb hoznak majd döntést.

Szintfelmérők, beiratkozás

Hetek óta zajlanak az általános iskolákban az országos szintfelmérő vizsgák: két hete a 6-ik osztályosok tudását mérték fel, múlt héten a 4-ikesekét, ezen héten pedig a 2-ik osztályos évfolyamok szintfelmérője zajlik. A főtanfelügyelő a jelenlétet illetően elmondta, a 6-ik osztályosok esetében az arány 92 százalékos volt, azaz a vizsgára beiratkozott 3182 diák közül 2931 vett részt a felmérőkön. A 4-ik osztályosok esetében az arány közel 80 százalékos volt, a 3005 beiratkozott közül 2386 jelent meg minden felmérőn. A 2-ik osztályosok szintfelmérője még folyamatban van, erre 2999-en iratkoztak be. Mivel idén ezeket az eredményeket nem hozzák nyilvánosságra, nem függesztik ki és online sem teszik elérhetővé, sőt, a naplóba sem kerülnek be, ezért arra kérte az igazgatókat, hogy a szülőket megfelelően tájékoztassák gyerekük szintfelmérőjének eredményéről – hangsúlyozta a főtanfelügyelő.

Május 24-én elkezdődött az előkészítő osztályokba történő beiratkozás második szakasza, amely május 31-ig, tehát hétfőig tart. Ebben a periódusban azoknak a gyerekeknek a beiratkozási kérését fogadják az iskolák a szülőktől, akiknek a gyerekét még egy iskolába sem vették fel, vagy nem volt lehetőségük részt venni az előző szakaszban. Kéréseket csak azok az iskolák fogadhatnak, amelyek előkészítő osztályaiban még vannak szabad helyek, a szülők prioritási sorrendben három ilyen tanintézetet jelölhetnek meg a kérésben – számolt be az aktuális beiratkozási szakasszal kapcsolatos tudnivalókról Demeter Levente. A kéréseket június 2-án és 3-án dolgozzák fel az iskolákban, az előkészítő osztályokba beíratott gyerekek végleges listája pedig június 4-én készül el. Lesz egy harmadik szakasza is az iratkozásnak: az előkészítő osztályba a nyár végéig be nem íratott gyerekek helyzetét a szeptember 1-10. közötti időszakban rendezi a tanfelügyelőség.