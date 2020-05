A járvány hozadéka: bővíteni kellett az ügyeletet a telefonos lelkisegély-szolgálatnál

Az Áradat Egyesületnél összesen 37 önkéntes várja a hívásokat • Fotó: Rédai Attila

Az Áradat Egyesület által működtetett telefonos szolgálat lefedi a magyarlakta vidékeket Székelyföldön. Esetükben 8 és 24 óra között érhető el a szolgálatatás a 0754–800808-as telefonszámon. A beszélgetések időtartama a hívók beszélgetésre való igényétől, problémájától függően változik. Előfordulnak rövidebb, mindössze pár perces hívások is, de ennél gyakrabbak a hosszabb időtartamú beszélgetések, amelyeknek maximális hossza általában 50–60 perc. A hívóknak természetesen bármikor lehetőségük van a későbbiekben is telefonálni, ha úgy érzik, hogy ismét meghallgatásra, segítségre lenne szükségük. Fontos megjegyezni, hogy

szolgálatuk az anonimitás és a szakmai titoktartás jegyében zajlik, azaz sem a hívónak, sem az ügyelőnek nem kell felfednie a nevét, illetve a hívó csak annyi személyes információt mond el magáról, amennyit szeretne.

Ugyanakkor az elhangzott információkat az ügyelők teljes mértékű bizalmassággal kezelik. Megtudtuk, már nemcsak telefonon lehet őket elérni, hiszen ha valaki inkább írás formájában szeretné megfogalmazni problémáját, erre most már több lehetőség is adott: a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen, illetve az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálat Facebook-oldalán chat/messenger formájában vagy Skype-on a hallgatlak.skype címen.

Külföldről is hívták

Tőke-Mátéffy Noémi, az egyesület kommunikációért felelős munkatársa elmondta, természetesen a magyarlakta régiókból érkezik a legtöbb hívás, de a jelenlegi krízis alatt előfordult, hogy külföldön dolgozó magyarok is hívták a vonalat információ-, illetve segítségkérés céljából.

„A lelkisegély-szolgálatunknál dolgozó önkéntesek foglalkozása nagyon sokszínű, sokféle szakmai területről érkeznek az ügyelők. Abból a szempontból viszont egységes a csapat, hogy minden önkéntesben erős a segítői elhivatottság, illetve minden ügyelő folyamatos szakmai képzéseken vesz részt, melynek során elsajátíthatja a telefonos és internetes lelki segítségnyújtás elméletét és gyakorlatát, illetve különböző segítői kompetenciákat, készségeket is” – részletezte.

A fertőzés óta

A pszichológus elárulta, a koronavírus okozta lelki válság ideje alatt nagymértékű növekedés volt tapasztalható a hívások számát tekintve.

Március közepétől a korábbi négyórás ügyeletet napi tizenhat órára bővült, így az ügyelők négy óránként váltják egymást, reggel nyolc és éjfél között.

A krízisidőszakot megelőzően három stáb képezte a lelkisegély-szolgálatot: egy csíkszeredai, egy székelyudvarhelyi és egy sepsiszentgyörgyi. Az egyesület alkalmazottja úgy fogalmazott, a három csapatban összesen 31 önkéntes vállalt ügyeletet, viszont a krízis beállta után, a megnövekedett igényre való tekintettel, a szolgálat újabb stábbal és tagokkal bővült, így jelenleg összesen 37 önkéntes várja a hívásokat.

Mivel a beszélgetések során a hívók csak annyi személyes információt árulnak el magukról, amennyit szeretnének, így a lakhelyre vonatkozó információkról nem készítenek külön statisztikát. „Azonban az elmondható, hogy országszerte egyre szélesebb körben kezdtünk bekerülni a köztudatba, hiszen most már

Erdély egyre távolabbi régióból is kapunk hívásokat.

Ugyanakkor mind a városi, mind a vidéki régiókból sok megkeresés érkezik” – tette hozzá Tőke-Mátéffy Noémi.

A leggyakoribb problémák

A pszichológus kitért a leggyakrabban felmerülő problémákra is. „Gyakran hívják a segélyvonalat a meghallgatás igénye miatt, ugyanakkor különböző családi és párkapcsolati problémák, bántalmazás, illetve öngyilkossági krízis kapcsán is fordulnak hozzánk. Emellett életvezetési elakadások, függőség, hangulati zavarok és szorongásos panaszok is gyakran előfordulnak” – részletezte, hozzátéve, a jelenlegi krízisben megnövekedett az információkéréssel kapcsolatos hívások száma is, amelyek leggyakrabban a kijárási korlátozásokkal, az intézményes és házi karanténnal, idősek segítésével kapcsolatos hívások voltak.

HIRDETÉS

A beszélgetések során felmerülhet az igény pszichológiai tanácsadásra, terápiára való továbbküldésre is, amelyben szintén segíteni tudnak a hívóknak, továbbítva a megfelelő szakemberek elérhetőségét.

A telefonbetyárok elkerülik

A bezártság okozta nehézségekre rákérdezve Noémi elárulta, „előfordultak a bezártsággal kapcsolatos nehézségek, panaszok, hiszen nagyon sok embert megviselt a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság, illetve a különböző korlátozások. Ugyanakkor, főként a krízis elején, gyakoriak voltak a vírussal kapcsolatos félelmek, szorongásos panaszok is”. Továbbá megjegyezte, telefonbetyárok szerencsére nem hívták a segélyvonalat, amelynek kiemelten örültek, hiszen így nem vették el a lehetőséget azoktól, akik komoly szándékkal tárcsáztak.

„Súlyosabb esetek sajnos előfordulnak, mint az öngyilkossági gondolatok vagy a bántalmazás, de témától függetlenül minden hívásnak nagyon nagy súlya és jelentősége van mind a hívó, mind az önkéntes számára.

A hívás pillanatában a behozott téma a lehető legnagyobb nehézséget jelenti a hívó életében”

– világított rá a pszichológus. Kiemelte, a betelefonálónak sokszor pontosan arra van szüksége, hogy a problémáját valaki végre teljes elfogadással, együttérzéssel meghallgassa és komolyan vegye. „A szolgálatunk pont ebben tud a hívóinknak nagyon sokat segíteni” – zárta Noémi.

A növekvő számok hordozhatják

A templom.ro által működtetett lelkisegélyvonal egyik ügyeletese elmondta, hozzá a koronavírus-járvány alatt nem érkezett több hívás a megszokottnál. Ők is többen vannak egyszerre szolgálatban, de a járvány előtt is általánosnak mondható problémák miatt keresték őket. Az ügyeletes szerint ugyanakkor az elkövetkező időszakban megnőhet az igény a lelkisegélyvonalakra, hiszen Hargita megye esetében a fertőzöttek növekvő száma bizonytalanságot és félelmet eredményezhet a lakosság körében.