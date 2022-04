A húsvéthétfői locsolás hagyománya Csíkszentimrén

2022. április 17., vasárnap

Bejutott a Dancing on Ice műsor döntőjébe az egyik csíkszeredai versenyző

A végéhez közelít az Antena 1 kereskedelmi csatornán futó Dancing on Ice nevű vetélkedő, amelyben két csíkszeredai versenyző is szerepelt. Andreea Ureche és partnere ezen a héten is jól teljesítettek, így bejutottak a jövő szombati döntőbe.