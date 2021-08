A hozzáértők szerint lassan eléri azt a szintet a fa ára, ami már megfizethetetlen

Az építőiparban tapasztalt drasztikus áremelkedéssel egyidőben a faanyagok árainak hasonló léptékű drágulása is elkezdődött. Globális szinten fahiányról beszélnek az elemzők, az export pedig nem csökken. Utánajártunk, hogy áll a hazai piac ezen a téren, illetve várható-e érdemi változás a közeljövőben.

Fotó: Veres Nándor

Antal Szabolcs másodállásban asztalosműhelyt működtet Csíkszeredában. Családi vállalkozás részeként tanult bele a szakmába, jelenleg pedig bútorokat készít. „Felmérem a bebútorozni kívánt helyet, az elképzelésekre látványtervet készítek és árajánlattal jövök a beszállító cég árainak figyelembe vételével” – közölte az alaphelyzetet. Elmondása szerint két hónapja tapasztalta az első, igazán nagy árrobanást a piacon. Tárgyalt a beszállítóval is a miértekről, de mint kiderült, a beszerzési ár ugrott meg.

„Minden faanyag drágult, ami melaminált, vagyis rajta van a műanyag fólia. Én eleinte öt és tizenöt százalékos drágulást tapasztaltam, mára ez már magasabb” – tudatta.

Meglátása szerint a drágulásnak nincs elriasztó ereje, hiszen egyre-másra újabb és újabb megrendelései vannak, leginkább magánszemélyektől.

„Inkább az a trend, hogy több kisebb asztalostól is kérnek ajánlatot és végül az olcsóbb vagy a szimpatikusabb nyer” – így látja Szabolcs.

Kanadába és keletre

Az ugyancsak csíkszeredai Ludas SRL. faanyagok széles skálájú forgalmazója a környék bútoriparának. Megkeresésünkre Ludas Szabolcs cégvezető a tavalyi évet jelölte meg a drágulás kiindulópontjaként.

Az elemzők szerint idén tavasszal az észak-amerikai piacon robbanásszerűen megemelkedett a fából készült panelházak iránti igény. Tudni kell, hogy ott börzén értékesítik a faanyagot, a hirtelen nagy kereslet hatására pedig kialakult egy űr a piacon. A globális kereskedelem Kelet-Európa felé vette az irányt. Oroszországban embargó van, így maradt Ukrajna, Fehéroroszország, Románia és Bulgária, hiszen mindenhol van fa

– vezette fel az okokat. Megjegyezte, az egyik legnagyobb magyarországi, OSB-t (irányított szálelrendezésű lap) gyártó faipari üzem már a tavaly óta lecserélte az európai piacot a kanadaira és a kínaira, mert ők köbméteréért a korábbi 150-200 euró helyett 700 eurót fizetnek.

Nem lehet tovább

A bútorlap, az MDF (szerk. megj. közepes sűrűségű farostlemez) és az OSB piacán alakult ki az űr, a gyárak pedig száz százalékos kapacitáson dolgoznak.

A bútorlappal kapcsolatban a tulajdonos elmondta, egyre kevesebb fa és egyre több ragasztó van benne, ezáltal ugyan megvan a szilárdsága, de üres a belseje.

„A bútorlap esetében a felső határértéket, az ingerküszöböt szerintem már elértük. A három, Romániában levő gyártó már plafonálódott, nincs már meg a megfelelő kereslet.

Bejön a kliens, megkérdezi a konyhabútorhoz szükséges bútorlap árát, kiszámoljuk és a szívéhez kap a nyolcezer lejtől

– közölte, hozzátéve, nem társul ehhez az árhoz minőség, ugyanis nyolc-tíz év után már cserére szorul. A cégvezető az ukrán piacon vette észre, hogy némileg kezdték visszavenni az árakat. „Náluk például tilos a farönköt kivinni az országból, csakis feldolgozva lehet elszállítani azt. Ezt nálunk a mai napig nem tudták meglépni” – tért ki Szabolcs a példára, aki ugyanakkor hiányolja a megfelelő és ellenőrzött erdőgazdálkodást az országban. Jelezte,

a fenyőfa köbmétere 190-220 lej volt korábban, most pedig akár a 700 lejt is elérheti.

Csökkenésre számít

Az MDF, a bútorlappal szemben, nagyobb mértékben tartalmaz fát. Tavaly 190 euró körül mozgott a köbmétere, most a török gyártó 580 euróért kínálja ugyanazt. „Több, országos forgalmazó is felvásárolta volna a készleteinket, de a helyi ügyfélkör számomra fontosabb. Egymást kölcsönösen segítjük ilyen helyzetekben” – jelezte, hozzátéve, a bükk és tölgy kevésbé használatos a bútoriparban, ezeken csak minimális árnövekedés tapasztalható. Az építőipari termékeket forgalmazó vállalatokhoz hasonlóan már ők is csak a napi ajánlatot tudják garantálni.

Bár közvetlenül a gyárakkal van szerződéses viszonyunk és igyekszünk felraktározni a drágulások előtt, nehéz lépést tartani a folyamattal. Amelyik gyártó háromszoros áron kell felvásárolja az alapanyagot, az rövidesen csődbe fog menni.

Már vannak jelek arra, hogy a fenyőfa piaci értéke mérséklődik. Ne számítsunk arra, hogy a korábbi szintre, de a bútorlapok ára is szerintem október környékén vissza fog esni. Ellenben, ha továbbra is engedik az exportot és fennmarad a drágulás, baj lesz a faiparban.

Kisebb asztalosműhelyek Brassó környékén már bezártak és máshol is nagy esély van erre

– összegezte.