A heves zivatarok megmutatták, hogy gondok vannak az esővíz-elvezetéssel Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az áradásokkor legérintettebb terület Szombatfalva, főként a Lejtő, a Farcádi, a Gyerkes Mihály, a Hunyadi János, a Nyirő József, a Cseresznye, a Mihai Eminescu, a Dózsa György, a Tamási Áron, a Szombatfalvi és a Rét utcák.

Elmosta az eső Székelyudvarhelyt, néhány városrészen gondokat okozott a lezúduló vízmennyiség Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult Székelyudvarhelyre kedd délután. A heves esőzés következtében a kisváros több utcáját is elöntötte a víz – a délutáni zápor fennakadásokat okozott a közlekedésben. Különösen Szombatfalván okozott gondokat az esőzés. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult Székelyudvarhelyre kedd délután. A heves esőzés következtében a kisváros több utcáját is elöntötte a víz – a délutáni zápor fennakadásokat okozott a közlekedésben. Különösen Szombatfalván okozott gondokat az esőzés.

Habár ezúttal nem volt gond, a Csalóka lakónegyed környéke is problémás, fogalmazott Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtószóvivője, Zörgő Noémi. Itt az okozza a problémát, hogy a telkekre több helyen nem megfelelően alakították ki a rájárást.

Szintén kritikus terület a Berde Mózes utca is, amely a Nagy-Küküllő árterületén húzódik, alacsony fekvése miatt rendszerint gond szokott itt lenni. A Széldomb szintén kritikus hely: tavaly például nem volt gond, de a kedden károk keletkeztek

– sorolta Zörgő Noémi.

A szélsőséges időjárás mellett azonban „emberi tényezők” is közrejátszanak abban, hogy gyakorta nem az árokban, hanem az úttesten folyik el az esővíz. Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedett építkezések száma, ellenben több utcában nem ennek a terhelésnek volt kiépítve a vízelvezető rendszer. „Fontos tényező az is, hogy több érintett utca modernizálásakor már az akkori terhelésnek sem megfelelő átmérőjű csöveket fektettek az aszfalt alá. Több helyen ugyanakkor korábban meglévő patakok medrét is beépítették, illetve köztudottan árterületre is építettek. Új vízelvezető rendszereket kell tervezni, illetve a vizek régi még a lakott terület előtt kell a medrükből elterelni” – tudtuk meg az illetékestől. Egyébként

idén tervben van a Farcádi utca tetején lévő áteresz kiszélesítése: erre a város idei költségvetéséből már különítettek el forrásokat.

A munkálat során a hatszázas átmérőjű csövet ezresre cserélik, így az esővíz természetes árkon keresztül a közeli patakba folyik majd. „Emellett megnöveljük az ülepítő medencék térfogatát is. A nem megfelelő módon behelyezett átereszeket is felszámoljuk, hiszen ezek egy-egy ilyen felhőszakadáskor gátolják a rendszer vízelvezető kapacitását, és hozzájárulnak a szabadon futó vizek mennyiségének és sebességének megnövekedéséhez” – avatott be a sajtószóvivő.