A helyi adottságokat is figyelembe kellene venni az EU-s pénzek szétosztásánát

A pályázatokról, az oktatásban való lemorzsolódásról, valamint a medvekérdésről is szót ejtett Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő. A Maros megyei politikus az egy éves parlamenti munkája kapcsán tartott sajtótájékoztatót.

Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő • Fotó: Haáz Vince

A maros megyei iskolaigazgatókkal való találkozások után Kolcsár Károly arra a következtetésre jutott, hogy nagy százaléka az iskolásoknak szociálisan hátrányos helyzetű családból származik, közülük pedig nagyon nagy az iskolaelhagyók aránya. Nem ritka az olyan település sem, ahol a tanulóknak a 80 százaléka hátrányos helyzetű, ott még az átlagnál is többen hagyják abba a tanulmányaikat – hívta fel a figyelmet a politikus. Ennek a visszaszorítására egy olyan törvénycsomagot kezdeményezett, amely családtámogatásokkal szorítaná vissza a lemorzsolódást, ahogy azt is, hogy külföldre menjenek a családok, vagy a családfenntartók.

A Székelyhon érdeklődésére elmondta, itt főleg az integrált területi stratégia kidolgozását tartja fontosnak, a turizmust, a mezőgazdaságot, a szociális integrációt, azt, hogy döntéshozók a helyi igényeket vegyék alapul, és a pénzalapok Brüsszelből egyenesen a pályázóhoz jussanak. Ez a lehetőség természetesen nem zárná ki, hogy a központi irodánál is pályázhassanak az önkormányzatok – tette hozzá a képviselő.

A képviselő elmondta, hogy az önkormányzatokkal 43 alkalommal találkozott az elmúlt egy évben, 32 eseményen vett részt, 144 fogadóórát tartott, 30 törvénytervezetet és módosítást nyújtott be a parlamentbe.

A politikus az elért eredmények között az építőanyagok és energiaárak kompenzálását és visszaszorítását említette, a bicikliutak törvény általi meghatározását, amire a leendő projektek kivitelezésénél lesz szükség, az urbanisztikai, valamint a mezőgazdasági beruházásokra vonatkozó törvény módosítását, a szponzortörvényt. Az is fontos megvalósítás, mutatott rá, hogy a 2018/203-as, a bírságok befizetésére vonatkozó törvényt is sikerült módosítani, és a forgalmi kihágásokért járó büntetéseket egy külön, erre a célra létesített bankszámlára utalhatják, és azokat nem a polgármesteri hivataloknak kell begyűjteniük.

Medvekérdés, vadállatok okozta kár

Hosszú távon rendezné az elszaporodott medvék okozta problémákat az a törvénykezdeményezés is, amely a veszélyes vadállatok szaporulatát szabályozná. A politikus elmondta, az észak-európai országokban a medveállománynak mintegy tíz százalékát kilövik, ehhez hasonló törvényt szeretne Romániában is. A vadállatok okozta közúti balesetek kártérítéséről is beszélt Kolcsár Károly, aki szerint azt annak a vadásztársaságnak kellene megtéríteni, amely az illető terület felett rendelkezik.

A közbeszerzési törvény egyszerűsítését is kezdeményezte a képviselő. Kolcsár Károly elmondta, sok pályázatra lehet számítani a helyreállítási alapon belül, de a nehézkes kivitelezés, a körülményes szervezés akadályozni fogja az alapok sikeres lehívását.