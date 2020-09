A használt maszk is gazdát cserélt az ócskapiacon

A maszktulajdonos előbb értetlenkedve állt, majd mindössze három lejért tulajdonost cserélt a használt maszk, amelynek az egyik fülét vissza is kellett rögzíteni, mert már leszakadt.

A Maroshíd alatt megközelíthető piacon már a kora reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés, sok volt az árus és sok a potenciális vevő is. A kapu előtt rendőrök álltak, a maszkviselés kötelezettségére figyelmeztették azokat, akiknek nem volt maszkjuk. A vásárosok között is sok rendfelügyelő sétált és megszólították azokat, akik csupasz arccal járkáltak.

Azok a szenvedélyes gyűjtők, akik régi tárgyakat, mozsarakat, vasalókat, kancsókat, poharakat, órákat, képeslapokat gyűjtenek, ha tehetik, egyetlen vasárnapot sem hagynak ki. De akik felújítják őszi ruhatárukat, lábbelikészletüket, azok is szívesen látogatják a piacot. Ezért is sok marosvásárhelyi számára nagy örömöt jelentett az újranyitás.

A bejáratnál már érződött a frissen sült miccs illata, de lángost, kürtöskalácsot, perecet, kávét, üdítőt is lehetett kapni, az emberek mindenhol sorban álltak, de az előírt kétméteres távolságtartást, amire az aszfaltra festett felszólítások is figyelmeztettek, sehol senki nem tartotta be.

A szokásos látvány fogadott a magasba tornyosuló ruhák hosszú sora mellett, az érdeklődők női, férfi és gyerekpólók, nadrágok, szoknyák, pulóverek, kabátok, dzsekik és munkaruhák között keresgélték a számukra legmegfelelőbbet. A csecsemőnek való rugdalózótól a motoros bőrviseletig minden volt. Márkás dolgok, alig használtak, illetve kopottasak, aminek függvényében alkudozni is lehetett.

„50 lej a kabát” – válaszolta az egyik árus egy érdeklődőnek, de mivel az sokallta az összeget, jött a replika is, miszerint „az üzletben 200-300 lejért vehetné meg”. Aztán végül odaadta húsz lejért.

Hasonló alkudozás folyt a lábbeliknél is, a földön és az asztalokon halmokban állt a használt és alig használt világmárkájú sportcipő, bakancs, csizma, szandál.