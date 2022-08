A gyümölcsöt keresték a párlatokban

„Négy-öt éve járunk már a rendezvényre bíráskodni és azt tapasztaltuk, hogy egyre jobb termékeket kóstolhatunk meg, fejlődik a térség és a főzdék is” – osztotta meg velünk Somogyi. Egyre érdekesebb gyümölcsökből készült pálinkákat ízlelhet meg a zsűri, idén például a helyi jellegzetességek mellett a muskotály szőlő- és a birsalma-párlatokat emelték ki kuriózumként, de az ágyaspálinkák is különlegesek voltak. „Egyebek mellett keressük a héjkaraktert, a magkarakter; összességében magát a gyümölcsöt. Minden gyümölcs más, ráadásul az adott év időjárási viszonyai is befolyásolják azok minőségét. Idei, de más évekből származó főzetekkel is találkoztunk” – fogalmazott a szakember.

„Változott az emberek igénye is, hiszen ha más szeszes italokhoz képest kevesebbet is isznak pálinkát, azt szeretnék, hogy az kellemes legyen. Tudom, hogy nehéz kérdés, hiszen a tradíciókhoz is kell ragaszkodni, de a minőségbeli javulás is fontos” – vette vissza a szót Kovács.