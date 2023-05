A gyergyószentmiklósiak a Monturist-közgyűlés elhalasztását szeretnék

Tájékoztató jelleggel kerültek a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselők elé a Monturist-közgyűlés napirendi pontjai. Az abban foglaltakról (a tulajdonrészek arányának megváltoztatása, a döntésmechanizmus átalakítása és egyebek) egyelőre most nem születhetett állásfoglalás. Azonban amint elhangzott,

Amint Erős Levente elmondta, szeretnének kapni egy jogi véleményezést, ami kimondja, hogy nem történhet-e törvénytelenség a témával kapcsolatban.

korábban írtuk Kivéreztetheti Gyergyószentmiklóst a Monturist a Gyilkos-tó-projektben Sarokba szorul Gyergyószentmiklós önkormányzata, lényegében semmilyen beleszólása nem lesz a tulajdonában levő Gyilkos-tói területek sorsába, hasznosításába. Ilyen jellegű döntésekre készülnek a Monturist Kft. következő közgyűlésén.

Rámutatott, aggályos az is, ahogy a múlt évben Csergő Tibor polgármester és Török Csaba aláírásával kivontak 16 ezer négyzetméternyi területet a cég törzstőkéjéből. Ugyanis az a 2008-as határozat, ami alapján ezt megtették, azt is kimondja, hogy előzőleg a cég közgyűlésének is jóvá kellett volna ezt hagynia.

A polgármester és a cégvezető azonban