Kivéreztetheti Gyergyószentmiklóst a Monturist a Gyilkos-tó-projektben

Egyedül dönthet például – mutatott rá Bajkó – a cég tulajdonrészeinek adásvételéről is. Mivel a GO Rt. tulajdonrészének átruházása is esedékes az egykori közműszolgáltató felszámolási procedúrája miatt, könnyen megtörténhet, hogy egy külső magánszemély is tulajdonrészt szerezhet a Monturistban.