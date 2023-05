Kétféle beszámoló ugyanarról a tárgyalásról: másként látják a gyergyóiak a budapesti Monturist-találkozót

A gyergyószentmiklósi képviselő-testület küldöttséget hatalmazott fel arra, hogy megbeszéléseket folytasson a város gyilkostói területeit adminisztráló Monturistban többségi tulajdonos Budapest V. kerülettel. A tárgyalásra május 4-én került sor, és itt (mivel a budapesti fél meghívást küldött az egész testületnek, illetve a város vezetőinek) jelen volt Csergő Tibor polgármester is, ugyanakkor vele tartott Török Csaba, a cég adminisztrátora, valamint Soó Ignác, a cégben kétszázalékos tulajdonrésszel rendelkező GO Rt. felszámolásával foglalkozó cég vezetője is.

Az ott történtekről Csergő Tibor pénteken sajtótájékoztatón számolt be, kiemelve, egyértelművé vált, hogy