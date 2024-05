A gyerekek szerint ez nem is óvoda, ez egy palota

Habár egy ideje már használják, pénteken hivatalosan is bemutatták a csíkszeredai Napocska napközi otthont, amely 172 napközis gyereknek biztosítja a napi felügyeletet.

„Amikor az óvodások először látták a két éve átadott Napocska napközi otthont, azt mondták, hogy »ez nem is óvoda, ez egy palota«” – számolt be élményeiről a pénteki sajtótájékoztatón Kopacz Erika, az intézmény igazgatója. A már teljes pompájában álló napközi hivatalos bemutatásán jelen volt még Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere is.

Mint elhangzott: az elmúlt két évben