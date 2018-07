A gyerekek érzelmi intelligenciáját fejlesztik

Gyakori, hogy hiányosak a gyermekek szociális készségei és érzelmi intelligenciája, iskolás korban pedig a teljesítménykényszer miatt már nem is nagyon van lehetőség odafigyelni ezekre – ezért szervezett tábort az érzelmi intelligencia fejlesztésére a csíkszeredai Grafirka Egyesület.

Bábokkal is megjelenítik magukat, érzelmeiket a résztvevő gyermekek • Fotó: Gecse Noémi

A csíksomlyói Fodor-házban pénteken ér véget a Röptető elnevezéssel meghirdetett tábor, a résztvevő 27 környékbeli gyermeknek pénteken a szülei is benéznek a foglalkozásokra.

A tábort az érzelmi intelligencia fejlesztésére szervezték, a gyermekek az élménypedagógia, zene és mozgás, bábozás, továbbá szakemberek – Surányi Zoltán tréner, Máthé Tünde és Nyírő Ibolya óvópedagógusok és mentálhigiénés szakemberek, Bakó Klára képzőművész és Gál Ildikó óvópedagógus – segítsége révén tanultak önmagukról és másokról is.

Nincs hol megtanulni

Sokat dolgozunk gyermekekkel és azt tapasztalom, hogy nemcsak az érzelmi intelligencia, hanem a szociális készség, képesség is lassan kihalófélben van, nem azért, mert a gyermekek rosszabbak lennének, hanem mert átalakul a társadalom, megszűnnek azok a helyek, alkalmak, ahol ezeket a gyermekek összeszedhetnék

– mondta Surányi Zoltán. A tréner szerint míg régebb a kisebb családban vagy a többgenerációs nagycsaládban, az utcán a gyermektársak között, a közös játék során nagyon sok mindent megtanulhattak a gyermekek az egymáshoz, a fiatalokhoz, az idősekhez való kapcsolódásról, konfliktusokról, azok kezeléséről, addig ma már többnyire hiányoznak ezek az alkalmak. Az érzelmi intelligencia és a szociális készségek hiánya pedig azt eredményezi, hogy az érintett gyermekek később nehezebben oldják meg a problémáikat, hisz hiányoznak az eszközeik például a konfliktuskezeléshez.

Az eszköztelenség pedig agresszióhoz vezet

– mutatott rá.

Hiánypótló kezdeményezés

Máthé Tünde mentálhigiénés szakember azt mondta el, óvópedagógusként azt tapasztalja, hogy már három éves korban is látszanak a családból hozott mintákon az érzelmi intelligencia hiányosságai. „Az óvodának az a szerepe, hogy a gyermekek szociális készségeire figyeljen, azokat alakítsa. Ebben a korban a legképlékenyebbek, legérzékenyebbek és legkiszolgáltatottabbak a gyermekek, nagyon fontos, hogy az óvópedagógusok odafigyeljenek a szociális készségeik, az önértékelésük, az önbecsülésük fejlesztésére. És az érzelmekre, mert

ebben a korosztályban az érzelmeken keresztül lehet kommunikálni a gyermekekkel, nem szavakkal, hanem érintéssel, szeretettel

– mutatott rá. Hozzátette, az iskolában viszont az oktatási rendszer teljesítménykényszere miatt már nincs lehetőség erre is figyelni, úgy látják, törés következik be ezen a téren, ezért is várták a táborba a 10-12 éves korosztályt.

Iskolai bántalmazások

A táborban önmagukról tanultak a gyermekek, illetve megtapasztalhatták, viselkedésük hogyan hat a társukra, megjeleníthették, elmondhatták, ha rossz érzéseket váltott ki valaki viselkedése,

megtanulták elmondani a másiknak, hogyan viselkedjen úgy, hogy neki az jó legyen.

Amint a szakemberek elmondták, a táborban rendezett családi körülmények között élő gyermekek vannak, de sokukról kiderült, hogy az iskolában bántalmazást éltek meg és ez ellen nem volt eszközük. A foglalkozások során hamar megnyíltak a gyermekek és amint a tréner elmesélte,

már első nap olyan dolgokat osztottak meg, amelyek egy felnőtt csoportban elképzelhetetlen, hogy már kezdetben előkerüljenek.