A folyamatos bevételkiesés és a „vírustagadó” vendégek is nehezítik a vendéglátósok mindennapjait

Tisztelni egymást, ha már világjárvány van. A vendégektől is tudatos magatartást várnak • Fotó: Veres Nándor

Ha azonban a helyzet nem javul, és ősszel a lehűlés miatt be kell zárni a teraszokat, országszerte ismét fokozottan nehéz helyzetbe kerülnek a vendéglátóipari egységek. Bár reménykednek, hogy erre nem kerül sor, mégis már most készülnek rá például a házhoz szállítási szolgáltatásuk fejlesztésével.

A felsoroltakon túl ráadásul kommunikációs problémákkal is szembesültek, főként a pultnál felállított plexi védőfal miatt, ahol a maszkban lévő kiszolgáló és vendég néha elég nehezen érti meg egymást. Az üzletvezető arra is kitért, hogy

„Mai napig vannak olyanok is, akik a rendelés leadása után bent foglalnak helyet, annak ellenére is, hogy a székek fel vannak téve az asztalokra. A személyzet is nehezen viseli a nyári hőségben, hogy folyamatosan maszkban és gumikesztyűben kell dolgozniuk, de tiszteletben tartják az előírásokat. Azt mondtam nekik, inkább menjenek ki időközönként felváltva az udvarra, vegyék le a maszkot, lazítsanak, levegőzzenek egy kicsit, majd az előírásokat betartva folytassák a munkát, mert ez fontos a saját és a vendégek egészsége, illetve az étterem megítélése szempontjából is” – sorolta az üzletvezető.

Egyelőre senkit sem kellett elbocsátaniuk, mindössze egy kollégájuk mondott fel külföldi munkavállalás céljából. „Helyette nem alkalmaztunk senkit, hiszen ha csökken a termelés, az maga után vonja, hogy nem kell annyi ember. Mástól azonban már nem szeretnénk megválni, egyelőre felosztottuk a munkát a meglévő kollégák között. A munkavállalók is érzik, hogy többet kell dolgozni, mint korábban. Nagyon gyorsan megváltozott a világ, januárban még sokan úgy voltak vele, hogy gondolkodás nélkül felmondtak egy helyen, és átmentek máshová dolgozni, ma már azonban több munkát is vállalnak annak érdekében, hogy megmaradjon a munkahelyük” – mutatott rá Forró.

Máshol is jellemző

Hasonló tapasztalatokról számolt be Nagy György, a székelyudvarhelyi Gondűző szálloda és étterem vezetője is, esetükben viszont előnyt jelent, hogy több asztallal rendelkeznek: akár 50 személyt is fogadni tudnak a kibővített teraszukon a járványügyi előírások tiszteletben tartásával. Nagy is a vendégszámkiesést és a járványügyi szabályok betartását nevezte meg a két legfőbb kihívásként, illetve szintén kitért arra, hogy a maszkban és kesztyűben történő munkavégzés esetükben is megnehezíti a munkát.

Mint mondta,

folyamatosan felhívják a vendégek figyelmét a kötelező előírásokra és az ellenőrzésekre, a korlátozások miatt azonban kisebb-nagyobb súrlódások náluk is történtek, ahogy kommunikációs nehézséget is tapasztaltak.

A vendégek többsége viszont tapasztalatai szerint betartja a szabályokat. Nagy György elismerte: várják már a további enyhítéseket, közben pedig fejlesztik a házhoz szállítási szolgáltatásukat. Egyelőre a Gondűzőnél sem bocsátottak el alkalmazottakat, ehelyett lemorzsolódás történt (néhány fiatal kollégájuk külföldön vállalt munkát), illetve páran továbbra is kényszerszabadságon vannak.