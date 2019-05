A fogyatékosságot szeretnék elfogadtatni – figyelemfelkeltő akcióval készül az Orbán Alapítvány

A fogyatékkal élők elfogadására szeretné felhívni a figyelmet a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány, amely június 18-án felvonulást tart a városközpontban, díjazzák egy korábbi pályázatuk nyerteseit, valamint a Magna Cum Laudét is elhívták koncertezni. Mindemellett a probléma súlyosságát hangsúlyozva, több sikertelen akciójukról is beszámoltak.

• Fotó: Barabás Ákos

Orbán Ágnes rámutatott, több megyéből jönnek részvevők, de a helyszínen is csatlakozhat bárki az akcióhoz. Nem nagy távról van szó, csupán a hivatal előtti teret kerülik meg a Márton Áron térről indulva, hiszen mozgáskorlátozottak is lesznek, akiknek már ez a feladat is megterhelő. „Ez a táv is elég arra, hogy az emberek lássák, hogy nem csak egy-két ember él a városban, ilyen nehézségekkel, hanem lényegesen több.

Rengeteg olyan gyerek és felnőtt van, aki a négy fal között éli le az életét, nem csak a társadalmi kirekesztés miatt, hanem azért is mert nincs megoldva az, hogy kijöhessenek az otthonukból. Lépcsők, küszöbök akadályozzák őket

– fogalmazott. Ezután az alapítvány munkatársai különböző fogyatékosságokat mutatnak be a Patkóban, ami azt jelenti, hogy

maguk az érdeklődők is kipróbálhatják, hogy milyenek a speciális igényekkel élők mindennapjai.

Délután fél háromtól díjazzák egy korábbi rajz, fotó és videó kategóriákban meghirdetett alkotói pályázatuk győzteseit, aki szintén az említett témakörben alkottak. A jutalmakat a Magna Cum Laude együttes egyik tagja adja majd át.