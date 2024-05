Aki ügyes, annak a napi betevő kijön a „flakonozásból”

Nagy érdeklődés mutatkozik a betétdíjas visszaváltó rendszer iránt: azokat a palackokat, üvegeket és italos dobozokat, melyeket a betétdíj kifizetése után mégis eldob a vásárló, visszaváltják a guberálók, akik gyakorlatilag a szemetesekből gyűjtik össze azokat, majd „keresnek pénzt” vele. A visszaváltó automatáknál egyre gyakoribb tapasztalat, hogy sorba kell állni, hiszen éppen a guberálók váltják vissza a zsákszámra összegyűjtött italcsomagolásokat. Az így kapott értékjegyek készpénzre is beválthatók, emiatt sokan bevételi forrásként tekintenek rá.

Az újrahasznosítás mellett tehát egyeseknek megélhetést is nyújt az új rendszer.

Amikor Csíkszeredában három fiatalembert arról kérdeztünk, hogy az összegyűjtött flakonok és sörösdobozok visszaváltásával mennyi pénz jön össze, azt mondták, hogy a napi 3-400 lej is „kijön”,

Egy másik alkalommal már szervezett visszaváltást láthattunk: a kétablakos automatába párhuzamosan adagolták az italcsomagolásokat: amíg ketten a flakonokat és sörös dobozokat dobálták be, addig egy harmadik személy az automata által el nem fogadottakat gyűjtötte egy másik zsákba. Ha valamelyik italcsomagolást azért nem akarta elfogadni az automata, mert túlságosan sérültnek bizonyult – össze volt gyűrve – egy-egy fújással ezt is sikerült kiküszöbölni. Végül,

Az egyik helyi nagyáruház pénztáránál a gyakorlatban is láthattuk, hogy miként is működik az értékjegyek készpénzre váltása: egy fiatalember 35 és 45 lejes értékjegyekkel állt sorba,

Ugyanez volt a folyamat a másik értékjeggyel is, a „vásárló” pedig végül 80 lejjel távozott az üzletből anélkül, hogy bármit is vásárolt volna.

Beszélgetésünkből az is kiderült, hogy délután vagy estefelé mennek leginkább gyűjtögetni, a hulladékszállító ugyanis reggelente jár.

Hirdetés

Azt is megtudtuk, hogy a leadott italcsomagolásokért kapott bizonylatot felmutatva van ahol készpénzt is kaphatnak, vannak viszont olyan kereskedelmi egységek, ahol nem váltják készpénzre az értékjegyet, „csak” levásárolni lehet. Kérdésünkre azt is elmondták, hogy