A felújítás több mint két éve befejeződött, az oszlopok maradtak

Kerékpársáv póznákkal • Fotó: Gecse Noémi

A Szász Endre utca felújítását 2015 őszére fejezték be, miután esővíz-elvezető hálózatot építettek, felújították a szennyvízvezetéket, és új járdaburkolat készült. Ezzel párhuzamosan a gáz- és a villanyvezetékeket is újakra cserélték – minden a föld alá került, a járdaburkolat térkövei alá védőcsöveket is elhelyeztek. Ezt követően a fogyasztók csatlakoztatása is megtörtént az új villamos hálózathoz, de a betonból készült oszlopok, és a légvezetékek maradtak.

A helyzet azóta sem változott, noha időközben eltelt több mint két év. Akárcsak korábban a Szék útján, itt sem illenek a megváltozott utcaképbe a beton villanypóznák, ezek ugyanis a vörös színű aszfalttal burkolt kerékpársávon helyezkednek el, akadályozva, zavarva a bicikliseket.

Az áramszolgáltató légvezetékeinek az új hálózat beüzemelése óta gyakorlatilag semmilyen szerepük nincs

– ezt kérdésünkre Antal Imre, az Electrica áramszolgáltató üzemviteli osztályának csíkszeredai igazgatója is megerősítette. El is távolítanák azokat a póznákkal együtt, de nem rajtuk múlik a késlekedés, és még azt sem lehet tudni, hogy mikor történhet ez meg.

Az igazgató kérdésünkre azt mondta, a betonoszlopokra jelenleg is felfüggesztett optikai kábelek – távközlési-, tévé-, és internetszolgáltatók vezetékei – eltávolítása még nincs napirenden, mivel a földbe helyezett optikai hálózat kiépítése nem haladt a kellő ütemben. Ezért az áramszolgáltató alkalmazottai mindaddig nem vehetik ki a póznákat, amíg ez a folyamat be nem fejeződik.

Hozzátette, vannak olyan szolgáltatók is, amelyek kábeleit nem lehet levenni, és a földön hagyni abban az esetben, ha elkezdenék az oszlopok kiemelését.

Amint az új optikai hálózat elkészül, és át tudnak erre állni a szolgáltatók, minimális idő alatt, anélkül, hogy akadályoznák a munkálatot, a betonoszlopokat és a légvezetékeket is eltávolítják az utcából – ígérte Antal.