A felelőtlen állattartók hibájából túlzsúfoltak a kutyamenhelyek

Elmondta azt is, szinte napi szinten kell elküldenie embereket a menhelyről, akik gyakran az udvarhelyszéki településekről hozzák be kutyájuk nem kívánt kölykeit, melyeket nem tudnak befogadni.

Hozzátette, hogy a jelenleg hatályos törvények értelmében egyébként is tilos a gazdátlan kutyákat eredeti tartózkodási helyükről más helyszínre átszállítani, ahogy kihágásnak minősül egy állat elkergetése vagy elhagyása is.

Mint mondta, a székelyudvarhelyi menhellyel ilyen jellegű szerződése nincs az udvarhelyszéki községeknek, mivel a létesítmény kapacitása csak a várost tudja kiszolgálni – sok esetben azt is nehézségek árán.

A nehézségek ellenére nem altatnak el kutyákat

Arra is rákérdeztünk az illetékestől, hogy felmerült-e a menhelyi kutyák egy részének elaltatása most, hogy kapacitásbeli nehézségekkel küzdenek. Szabó Zsolt biztató választ adott: elmondása szerint, noha mindenki arra gondol, ők nem számoltak ilyen megoldással. Inkább néhány kennelbe több kutyát is betesznek. Ezt is igyekeznek minél hatékonyabban megoldani, így