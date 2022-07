A félelem leküzdésében segít a Solidaris Egyesület gyerektábora

Két tábort szervez idén a Solidaris Egyesület, az elsőre, amelyre július18–23. között kerül sor, máris lehet iratkozni. A másodikat augusztus 15–20. között szervezik. Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, a nagy érdeklődésre való tekintettel tavaly is kettőt szerveztek, és az idén is így lesz, a 7 és 14 év közötti gyerekek együtt táboroznak egy hétig.

Azoknak, akik sehol nem nyaralnak

Az ingyenes gyerektáborként hirdetett kirándulást nyolc évvel ezelőtt azzal a céllal indították a kezdeményezők, hogy azoknak a gyerekeknek is legyen szép, nyári élményük, akik lehetőség hiányában sehová nem mehettek a vakációban. Az anyagi keretet támogatók jóvoltából hozták létre, illetve az ingyenesen táborozó gyerekek számára most is adományokból teremtik elő. Időközben akkora lett az érdeklődés az olyan családok részéről is, akik ki tudták fizetni a költségeket, hogy a szervezők számukra is lehetővé tették a táborozást.