Annyi fa dőlt ki februárban, amennyit kilenc év alatt sem tudtak volna kivágni

Mintegy 76 ezer köbméternyi fát csavart ki februárban a heves szélvihar a székelyvarsági Forrásköze Közbirtokosság területén, amelynek azóta több mint kilencven százalékát sikerült értékesíteni – igaz mindezt jóval a megszokott piaci ár alatt. A kitermelés jelenleg is folyamatban van.

Nagyjából hatvan százalékát termelték ki a szél döntötte erdőnek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Eszerint az út mellé kitermelt fa 200 lejért kelt el a piacon, amit pedig még vágni kell és le kell hozni az erdőből, azért 100 lejt kérhettek. Hasznosítás szempontjából azt is el lehet mondani, hogy a famennyiség 30 százaléka csak tűzifaként értékesíthető.

Pál Elemértől azt is elmondta, hogy sikerült értékesíteniük a faanyag 95 százalékát, igaz jócskán áron alul.

A kitermelés némileg elhúzódott, hiszen nagyjából két hónapig tartott a szükséges engedélyek beszerzése, de így is sikerült már elszállíttatni a faanyag hatvan százalékát. „Fontos, hogy mielőbb kitakarítsuk az erdőt, hiszen a faanyag minősége napról napra romlik, ráadásul a bogarak is hamar megtelepednek a kidőlt fákban, ami további károkat okozhat.

Abban reménykedünk, hogy jövő tavaszig sikerül kitermelni a maradékot, bár minden attól függ, hogy milyen telünk lesz

– jegyezte meg a közbirtokosság elnöke.

Arra is kitért, hogy

a széldöntéskor annyi fa kidőlt, aminek a kivágása kilenc év alatt történhetett volna meg.

Éppen ezért ínséges időszak elé néz a közbirtokosság, vagyis nagyon jól kell gazdálkodjanak, hiszen sokáig nem lesz lehetőségük a megszokott évi mennyiség kitermelésére, jó esetben mindössze annak felére. Ebben az időszakban ugyanis, csak az elszáradt, vagy kidőlő fákat vághatják ki, esetleg gyéríthetnek a fiatalabb erdőkben.

Újraültetik az erdőt

Noha szükség lesz arra, hogy újraültessék az erdőt a kidőlt részeken, ezt két-három évig még nem tehetik meg, hiszen meg kell várni, amíg eltűnnek a fatörmelékek miatt megjelenő bogarak – magyarázta Pál Elemér. Mint mondta, remélik, hogy ez idő alatt a fák természetesen is szaporodni fognak, hiszen akkor kevesebb munkát és befektetést jelent, majd az újraerdősítés. A közbirtokosságnak egyébként saját facsemete-iskolája is van, ahol jelenleg nyolcvanezer kis fát nevelnek – ezek nagyobb eséllyel megmaradnak ültetés után, mintha máshonnan vásárolnának, hiszen szokva vannak a helyi időjárási viszonyokhoz. Az újratelepítésekhez legalább 200 ezer facsemetére lesz szükség, akkor is, ha jól működik a természetes szaporulat.