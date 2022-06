A farmról az asztalodra, elsőként Erdélyben

Hagyománytisztelet, frissesség és szezonalitás – ezek a kulcsszavak vezérlik a székelyudvarhelyi Páva éttermet a megújulásuk során, amivel egész Erdélyben egyedit szeretnének alkotni.

Támogatói tartalom 2022. június 04., 09:002022. június 04., 09:00

Farm to table, vagyis a farmtól az asztalig – a fogalom, bármennyire is egyszerű, egészen összetett folyamatokat rejt magában. Nem jelent egyebet, minthogy a farm to table elv mentén működő étterem nagyon szűk régióból,

kizárólag helyi termelőktől szerez be alapanyagokat, és ezek útját egészen a termelőtől a vendég asztaláig nyomon követi,

így garantálva a lehető legfrissebb és legjobb minőségű fogások elkészítését. „Semmi egyebet nem kell tennünk, csupán megnézni, hogyan éltek és főztek nagyanyáink, majd ugyanezt követni” – vallja Trucza Adorján, a Páva étterem tulajdonosa, aki maga is tisztában van vele, hogy milyen

óriási mértékben uralja a boltokat és sokszor a piacokat is a távolról, legtöbbször külföldről érkezett, ipari mennyiségben és minőségben előállított alapanyag.

Mindezzel az árudömpinggel nem egyszerű szembemenni, és nagyon sokan nem is akarnak. „Számos olyan piaci szereplőt látni, akik, annak ellenére, hogy többszáz éves hagyományaink vannak, más kultúrák konyháját másolják, ráadásul nem jól” – véli Adorján. Szerinte a farm to table elv követése sem olyan könnyű, hiszen megbízható, jó minőségű és állandóan elérhető beszállítókat kell találni.

Szabadon tartott, Erdélyben honos báznai malac Fotó: Páva étterem

Mindenünk megvan hozzá „Rendkívül szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen

Erdélynek, és azon belül kiemelten Székelyföldnek elképesztően gazdag növényvilága van, így az állatok is a legmagasabb minőségű tápanyagot kapják,

a tehenek gyakorlatilag teafüvet legelnek” – mondja Adorján, aki arról is beszámolt, hogy a koncepció megvalósításához sikerült partnereket találni. „Vannak tenni akaró és a minőséget értékelő partnereink: együtt dolgozunk a Kongó Farmmal és a Berkével, akiktől kiváló hústermékek érkeznek,

Bancsi-Rigó István kimondottan a Páva számára is termeszt zöldséget, illetve

egy új kolleganőnk a közeli erdőkből, mezőkről gyűjt növényeket és gombákat, majd azokat savanyítja, így még gazdagabbá téve a Páva kínálatát. Több hónapja dolgozunk ezen a koncepción, és büszkék vagyunk rá, hogy a teljes csapatunk és partnereink is magukénak érzik ezt a projektet, hiszen közös munkával sokkal könnyebb álmodni” – emelte ki.

A helyi erdőkből és mezőkön szedett növényekből és virágokból is rengeteg finomság készül Fotó: Páva étterem

Konkrétumokat is említett, például a hagyományos állagmegőrzési technikákra kívánnak nagy hangsúlyt fektetni, 21. századi formában akarják visszahozni a befőtteket, különböző eltett savanyúságokat, eceteket, hiszen úgy látják, rendkívül sok és értékes alapanyag van, amiket nem konzerválunk. Sokkal több mindent fel tud mutatni Székelyföld, mint a savanyú káposzta, és egy munkatársuk már kimondottan azon dolgozik, hogy ezekből minél többet megmutathassanak. Nagyanyáink nyomdokain A Pávában mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az erdélyi és magyar konyha hagyományos fogásait hozzák közelebb a modern kor vendége számára, azonban a farm to table elv garanciát nyújt a minőségre, amit a Pávában azzal is erősítenek, hogy

személyesen is követik az alapanyag termesztését, tenyésztését és feldolgozását, így az egész folyamatot átlátják és irányítani tudják.

„Nagyanyáink is pontosan ezt az elvet követték – nem tudták, de tették, hiszen akkor neve nem volt, de lényege semmit sem változott azóta. Erre az örökségre kell büszkének lennünk, ezt kell továbbvinnünk” – mondta Adorján. A Páva vezetője arról is beszámolt, hogy vállaltan ezt az elvet követő étteremről nem tud Erdélyben, így

a Páva lehet az első, aki életbe lépteti ezt.

„Nem a teljes étlapunk fog farm to table rendszerben készülni, de a kínálatunk egy jelentős része igen, és igyekszünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni erre a vonalra. Óriási öröm számunkra, hogy van, amiből és akivel dolgozni, hiszen

nemcsak a partnereink, de a konyhánk is felkészült erre.