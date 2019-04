A drogok által veszélyeztetett, digitális térben működő Z generáció problémáiról beszéltek

Mit kezdjünk a Z-vel? – a Z generáció az üzletben és a családban címet adta a Csíki Vállalkozók Egyesülete legutóbbi találkozójának, amely keretében többek között az Eustress Egyesület Kamaszkori függőségek elnevezésű projektje kapcsán is hangzott el előadás és beszélgetésre is sor került. Hogyan teremtenek kapcsolatot, mi a fontos számukra, mi jelent értéket, milyen a munkahelyhez való viszonyuk, mennyire van jelen a drogfogyasztás a Z generációhoz tartozóknál? – merült fel számos kérdés az est folyamán.

• Fotó: Pixabay

Ezek általában Kínából érkeznek, és ezek a legolcsóbb és legkontrollálatlanabb minőségű dizájner drogok. Van egy olyan jelenség is, hogy szeretik másokkal kipróbáltatni, gyakran találkozunk olyan esettel, hogy használt drogot, de az érintett nem tudott róla. Beleteszik az italába, nem emlékszik semmire, és ott ébred a kórházban. De sokkal gyakoribb, hogy valaki kíváncsiságból próbálja ki. Már Csíkszeredában is van ilyen drog, és elég nagy problémákat okoz”– hangsúlyozta az előadó.

Kérdésre, hogy ennek a generációnak milyen a munkahelyhez való viszonya, a szakember kifejtette, míg a korábbi generációk munkamodellje az volt, hogy egy munkahelyen dolgoztak a nyugdíjba vonulásig, a Z generációnak a munkahely nem jelent ilyen szintű elkötelezettséget.

Elmegy dolgozni egy céghez, kipróbálja magát egy-két évig, majd továbblép. Sokkal mobilisebbek, nem kötődnek olyan értelemben a munkahelyhez, munkatársakhoz, mint ahogy mi kötődünk.

A fő motivációjuk a fejlődés, hogy ha egy munkahelyen a munkájában nem látja azt a perspektívát, hogy egy vagy két év múlva előre tud lépni, akkor otthagyja. A másik, amit tapasztaltam részükről, hogy nagyon szeretik, ha megmutathatják azt, amit ők jobban tudnak, mint mi. Ezeknek a fiataloknak meg kell adni a lehetőséget.”

Az előadást követően Bakcsy Tünde, a CSVE ügyvezető igazgatója portálunknak elmondta, azért tartották fontosnak ezt a témát behozni az egyesület találkozójára, mert a tagok nem csak vállalkozók, hanem szülők is. „A legtöbben szülők is vagyunk, ugyanúgy érint mindenkit ez a téma, függetlenül attól, hogy vállalkozó, vagy sem. Fontos, hogy értesüljünk ezekről a problémákról. És arra is szerettünk volna tanácsokat kapni, hogy mit is kezdjünk a Z, illetve az Y generációval.

Tudtunk azokról az esetekről, amelyek az elmúlt fél évben történtek, azt is tudtuk, hogy létezik, de nem gondoltuk, hogy ilyen szinten jelen van a drog Csíkban.

Éppen ezért fontosnak tartjuk a tudatosítást, az ilyen jellegű előadások népszerűsítését, hogy minél többen vegyenek részt ezeken, és próbáljuk meg valamennyire megelőzni, tragédia történjen. Ha minél több emberhez eljut az információ, akkor az már nagy segítség.”