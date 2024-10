A döntések fontossága – az aradi vértanúkra emlékeztek

Hiába vártak a szervezők, nem gyűlt a tömeg Marosvásárhelyen, vasárnap délután a Székely vértanúk emlékműve körül. Gyéren töltötték be a kis teret az emlékezők.

– vélekedett a plébános, akivel együtt a jelenlevők elmondták a Miatyánkot is.

Döntések előtt állunk

A mindennap százával meghozott döntésekről beszélt Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének vezetője, kiemelve: vannak olyan döntéseink is, amelyek nemcsak a saját, hanem mások sorsát is befolyásolják, amikor a józan ész mellett a szívünkre is hallgatnunk kell. Ezek a döntések formálják közösségünk életét, meghozatalukkor még nem tudjuk milyen módon.