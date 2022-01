A Don-kanyarban elesettekre emlékeztek

amely a számadatok szempontjából mennyiségi veszteséget jelentett, de még annál is szomorúbb, hogy ötven évig hallgatni kellett róla. Ahogy fogalmazott, most már elindult a megemlékezések folyamata, Marosvásárhelyen húsz éve alakult egy emlékbizottság, amelynek kezdeményezésére minden január 12-én megemlékezést tartanak, illetve

Emlékezéstörténet



Az EMKE szervezésében 2003-ban emlékeztek meg első alkalommal a Don-kanyari áldozatokra, akkor sikerült még hét túlélőt is felkutatni, akik közül ma már senki nincs életben. Abban az évben kezdeményezték a római katolikus temetőben az emlékműállítást is. 2005 óta Bocskai Vince alkotásánál minden évben megemlékeztek az 1943. januári tragikus eseményekre, néhány alkalommal emléktúrát is szerveztek, hogy jobban megértsék azt, amit a Szovjetunió területén, mínusz 40–50 fokos fagyban átéltek a magyar katonák.