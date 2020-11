A demenciával élők személyiségváltozását kell megérteniük a hozzátartozóknak

Ne a demencián legyen a hangsúly, hanem inkább a személyközpontú gondozáson. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

A Gyulafehérvári Caritas rendezvénysorozata azzal a céllal jött létre, hogy támogatást nyújtson a demenciával élőknek és a gondozóknak, családtagoknak. Az egész 2018-ban kezdődött Gyergyószentmiklóson, ahol elindítottak egy havonta megrendezendő Alzheimer Café találkozót, ahol szakértők előadásokat tartottak, és ezt követően közös beszélgetéseket folytattak a felmerült témákkal kapcsolatban a demencia kérdésében. Mivel az igény nem csak Gyergyószentmiklóson és környékén nagy, szeptemberben a Gyulafehérvári Caritas idősprogramjának munkatársai első alkalommal megszervezték az Alzheimer Cafét Marosvásárhelyen is.

Szüksége van a gondozó családoknak a támogatásra

Mivel a koronavírus miatt nem lehet már találkozókat tartani, úgy döntöttek a szervezők, hogy kéthavonta hoznak létre egy online interaktív találkozót, beszélgetést, ahol szintén egy szakértő tart bemutatót, majd egy közös beszélgetés veszi kezdetét. A november 23-án megrendezett beszélgetésen Kiss Gabriella mentálhigiénés szakember, szakmai vezető tartott bemutatót, melynek témái a demencia és annak hatása az érintett személyre, az értékek szerepe a gondozók világában, óaz emlékezet és a viselkedési zavarok, illetve a frissen megjelent Demencia és Család című könyvéről is beszélgettek.

A kutatásom eredményéből is azt látom, hogy szüksége van a gondozó családoknak a támogatásra, segítésükre. Szükség van arra, hogy más fókuszba állítsuk a betegséget. Ne a demencián legyen a hangsúly, hanem inkább a személyközpontú gondozáson. Arra kell fókuszálni, hogy a személy valaki, aki küzd a demenciával

– magyarázta Kiss Gabriella szakértő.

Szerinte ehhez kell a támogató hátteret biztosítaniuk, segítő beszélgetéseket szervezniük a gondozó családtagoknak, hogy segítsék megérteni a betegség lefolyását, és azt is, hogy miért változik meg a személyisége, a viselkedése a demenciával élőknek. „Azt látom, hogy nagyon megváltozik az értékrend a gondozó családoknak a mindennapjaiban, hiszen veszteségek sorozatát élik meg. A demenciával élőnek lassan megváltozik a személyisége, mintha már nem is az a személy lenne, aki volt. Ezt a személyiség változást kell megértetni a gondozókkal, hogyha ők már képtelenek változtatni egy helyzeten, akkor a saját maguk hozzáállását kell megváltoztatniuk” – tette hozzá a szakember.

Továbbra is igénylik

Kiss Gabriella szerint az a családtag, aki rendszeresen gondozza a demens hozzátartozót, akarata ellenére informális segítővé válik, és képzés nélkül, saját tapasztalatai alapján lesz profi gondozó. E gondozási idő alatt a hozzátartozó lelkileg kifárad, és megviselheti pszichésen a helyzet. A találkozók lényege az, hogy segítsék ezeket a törődő családtagokat, hogy megtanítsák őket arra, hogy mi miért is van, és hogyan is kell kezelni, viszont az is egy nagy cél, hogy lelki erőt adjanak ezeknek az embereknek, pontosabban úgy, hogy egy megértő közösséget teremtenek olyan emberekkel, akikkel hasonló helyzetben vannak, és megértik egymást. „Más megyékben is szerveződik már az Alzheimer Café. Terveztük Brassóban meg Kolozsváron is elindítani. Van rá igény, meg is van a szervező csapat, már csak az online rendszerhez kell felzárkózni és biztatni a gondozó családtagokat, hogy ők is kapcsolódjanak ehhez az új rendszerhez” – tette hozzá a mentálhigiénés szakember.

