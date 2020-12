A december 6-án tartandó választások fontosságára hívja fel a figyelmet Soós Zoltán (x)

„Mi marosvásárhelyiek a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy milyen az, ha a kulcsfontosságú pillanatban kihagyjuk a lehetőséget. Pontosan 20 évet kellett várni, küzdeni, építkezni azért, hogy akik a kihagyott pillanat után berendezkedtek, azokat most el tudjuk küldeni a város éléről” – írja Soós Zoltán polgármester a marosvásárhelyiekhez címzett levelében, amelyben a december 6-án tartandó választások fontosságára hívja fel a figyelmet.

Soós Zoltán. Archív • Fotó: Haáz Vince

Mint a levélben fogalmaz, közben, akik akkor születtek, ma már egyetemre járnak, akik akkor még életerejük teljében voltak, ma már nyugdíjasként várnak a fejlődő Marosvásárhelyre, arra a pezsgő, fejlődő városra, amelytől az elmúlt 20 esztendőben felelőtlen politikusok megfosztották őket.

„27-én sikerült elindulni ezen az úton. Az önkormányzati választásokon elért nagyarányú győzelem azonban nem lesz elég. Mi marosvásárhelyiek erősek vagyunk, összefogással igazán nagy dolgokat is véghez tudunk vinni, azonban a mai versenyben önmagunkban nehezen fogunk helytállni. Erős, városunkat legalább annyira szerető, az itt élő embereket becsülő parlamenti képviseletre is szükségünk van.

Úgy is mondhatjuk, hogy ősszel megtartottuk az első fordulót, de jövőnkről a december 6-án tartandó második fordulóban döntünk végérvényesen. Ezt, a most kínálkozó lehetőséget is meg kell ragadjuk. Nem kockáztathatjuk, hogy miután mind Marosvásárhely, mind Maros megye irányítását ránk bízták a választók, azok mellől a bukaresti asztalok mellől hiányozzunk, ahol döntéseket meghozzák.

Nemzeti kisebbségként húsbavágó fontosságú számunkra a parlamenti képviselet, az érdekérvényesítő, érdekmegjelenítő lehetőség megragadása. Nincs újabb 20 évünk, amit a bennünket nem tisztelő, a mi problémáink iránt fogékonyságot nem mutató politikusokra bízhatnánk” – írja a polgármester.

„Sportlétesítményeink felújításához vagy befejezéséhez, a repterünk fellendítéséhez, a terelőútjaink megépítéséhez olyan partnerekre és szövetségesekre lesz szükségünk, akik képesek ügyeinken ott és akkor mozdítani, ahol és amikor kell. Bukarestben, a parlamentben, a kormányban. Mindezt most, holnap, a jövő héten, a következő hónapokban és években. December 6-án ezért kell újra felmutassuk a magyar közösség erejét és a magyar összefogásban rejlő tartalékainkat. Ezért kérem Önöket, hogy december 6-án vegyenek részt a választásokon, és szavazzanak az RMDSZ listájára!” – fogalmaz a polgármester.

