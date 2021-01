A csíksomlyói tűzvészhez hasonló bármikor, bármelyik másik településen előfordulhat

A Somlyó utcában lévő telep egy része éppen egy hete semmisült meg • Fotó: Pinti Attila

A problémát pedig súlyosbítja, hogy a házak közelsége miatt gyorsan terjedhet a tűz. Hozzátette: a Tavasz utcában is ugyanez a helyzet, így elméletileg ott is bármikor bekövetkezne egy ahhoz hasonló szerencsétlenség, amilyen a Somlyó utcában történt. Roth László ugyanakkor azt is elismerte, hogy az ellenőrzések, a figyelmeztetések és az esetleges bírságok sem biztos, hogy célra vezetnének, mert aki lelkiismeretes, a saját biztonsága érdekében közbelépés nélkül is megteszi a szükséges lépéseket, ám ahol már figyelmeztetésre van szükség, ott általában úgysem lesz érdemi változás.

Lángokban állt a cigánytelep, több száz ember vált hajléktalanná Sírva menekülő anyák és gyerekek, óbégató és elkeseredett férfiak, lángokba borult putrik és gazdasági épületek, apokaliptikus, leírhatatlan látvány – ilyen volt a csíksomlyói cigánytelepen szétterjedő tűz következménye, ami több száz embert tett hajléktalanná.

Karbantartja a tűzcsapokat, ennyit tehet a városvezetés

Székelyudvarhely legnépesebb romatelepén, a Budvár utcai tömbházakban 600 főt tart nyilván a helyi polgármesteri hivatal: a valamikor kifejezetten szociális lakásként épített tömbházaknak már jóformán csak a váza maradt meg, az elégethető vagy értékesíthető épületelemek már régen eltűntek. Az elmúlt évtizedben azonban a Termés utca végében is több lakóház épült, legtöbbjük illegálisan, ott már bontásra is sor került, jelenleg kevesebb mint húsz épületet tartanak nyilván, amelyekben összesen mintegy 80-an laknak.