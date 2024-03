A Csík zenekar koncertezik március 15-én Székelyudvarhelyen

Akárcsak az elmúlt évek során, a Tomcsa Sándor Színház idén is kiemelt szerepet kapott és vállalt a szervezésben. Nagy Pál színházigazgató elmondta: ők hívták meg a Csík zenekart, illetve az esemény produkciós részét is ők biztosítják. „Ezt olyan körülmények között is meg tudjuk tenni, hogy állítólag a költségvetésünkből pont ettől a fejezettől vontak el elég jelentős pénzösszeget” – jelentette ki az igazgató.

Számos rendezvény kötődik a művelődési házhoz is, melynek vezetője, Simon Mária Tímea elmondta, az intézmény elsősorban a gyerekeknek készült számos kísérő programmal, amelyek már szerdán elkezdődnek, így tehát március 13-tól 15-ig várják gyerekek, osztályközösségek jelentkezését ezekre.