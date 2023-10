A zaj ára csendórában

Utcai, rendszerint ittas állapotban történő zajongás, a szomszédokat zavaró hangos zene, csendórában végzett fúrás, kalapálás – ezek a leggyakoribb panaszok, amelyekért büntetés is járt az elmúlt időszakban Sepsiszentgyörgyön. Ugyanakkor sok esetben nem szabható ki büntetés kizárólag a zaj miatt.

Nyilván sokszor az is zavaró tud lenni, amikor kisgyerekek szaladgálnak a felső lakásban, mert rossz a hangszigetelés, vagy az is idegesítően hathat, ha csörömpölve leesik egy edény a szomszéd konyhájában, vagy annak udvarán kakas kukorékol, de ezek miatt nem lehet bírságot kiróni. Legtöbbször az ugató kutya sem esik ebbe a kategóriába, itt azonban az is számít, hogy azt milyen körülmények között tartják: