A családokra fókuszál a hatodik Filmszereda

A Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál hatodik kiadásán több magyar, román és külföldi filmet láthatnak a filmrajongók, emellett színházi előadás szabadtéri filmvetítések és közönségtalálkozók is tarkítják a rendezvényt, amely a családokra fókuszál.

A szervezők közlése szerint idén egy csavart is beépítettek a Filmszereda kínálatába: amellett, hogy az elmúlt két év több fesztiváldíjas filmjét levetítik, tematizálják is a hatéves rendezvényt.

A Filmszereda hatodik kiadása június 16-án, csütörtökön Sebestény Aba: Lázadni veletek akartam színházi előadásával indul a Csíki Moziban 18 óra 30 perctől, ezt követően, 21 óra 30 perctől pedig a Mikó Várban vetítik Cristian Mungiu, Cannes-ban is bemutatott új filmjét, az R.M.N.-t, amit közönségtalálkozó követ a rendezővel.

Mivel a család mindannyiunk életében meghatározó szerepet tölt vagy töltött be, várhatóan nagy érdeklődés övezi az eköré felépített kínálatot is. A programba beillesztett mind a 17 film témája – szűkebb vagy tágabb értelemben – kapcsolódik a családhoz, annak különböző vetületeivel: apa–fia viszony, az elrabolt lánya keresésére indult anya, a falusi zárt közösségben megjelenő idegenek, az elvált szülők gyermeke stb.

Levetítik többek között a Hasadékot (amelynek egyik karakterét a csíkszentmiklósi születésű Orbán Levente színművész alakítja), a Kilakoltatást, a Zuhanást, a Nyughatatlanok című filmet, a könnyedebb stílus kedvelői megtekinthetik az Így vagy tökéletes című romantikus vígjátékot. A nagy fesztiválok rajongóinak pedig külön cannes-i ajánlattal készülünk: itt lesz A beszéd, La civil és a Floridai álom is.

Az idei Filmszeredán lesz ráadásul két új román film premierje is. Cristian Mungiu R.M.N. című alkotását, illetve Valentin Urziceanu Merge și-așa című animációs filmjét is elsők között láthatja a csíkszeredai közönség. Mindkét vetítés után közönségtalálkozót tartunk azok alkotóival. A közel egy hete bemutatott Örök hűség is szerepel a filmfesztivál programján. Rendezőjével, Iványi Marcellel és zeneszerzőjével, Cári Tiborral szintén találkozhatnak a csíkiak.

Az idei filmszeredán is lehet filmeket nézni Csíkszereda különböző részein.