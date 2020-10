A civil szférában vállal feladatokat a leköszönő gyergyószentmiklósi polgármester

• Fotó: Gergely Imre

Nagy Zoltán – elmondása szerint – arra törekedett az elmúlt négy évben, hogy minél élhetőbb életteret teremtsen a városban. Leszögezte: fejlesztések szempontjából kiemelkedő hagyatékot hagy utódjára,

olyan beruházások indultak el ezekben az években, amelyekre az elmúlt 30 évben nem volt példa.

Példaként említette a város öt fontos utcájának jelenleg zajló teljes felújítását, és hogy további utak (a Testvériség-sugárút, a Selyem utca, a Tölgyfa utca, a Márton Áron utca, stb) felújítása is elő van készítve, és ezek garantáltan meg is valósulnak. Nem hiszi, hogy a következő városvezetés ne akarná ezeket a fejlesztéseket végigvinni – jegyezte meg. A választások előtt kiadott, a folyamatban levő és megvalósított fejlesztéseket bemutató füzetet lapozva rámutatott, az új városvezetésnek lesz munkája ezek kivitelezésével a következő három évben. Jó lenne, ha majd négy év múlva ők is egy ilyen füzetet tudnának bemutatni a saját hasonló fejlesztéseikről – mondta Nagy.

A civil szférából segíti a várost

A leköszönő polgármester nem vállal szerepet a következő képviselő-testületben.

Gondolkodott a folytatáson, nem szeretne teljesen kívül kerülni a közéletből, de mégis úgy döntött, nem lesz önkormányzati képviselő.

Nem való neki az ellenzéki szerep, nem olyan személy, aki a kákán a csomót keresné – szögezte le, ugyanakkor hozzátette, a testületbe bejutó EMSZ-es képviselőktől azt kéri, konstruktív ellenzékként dolgozzanak, segítsék az eddig elindított, előkészített fejlesztések megvalósítását, de emeljék fel a szavukat, ha problémákat észlelnek.

Nagy Zoltán ugyanakkor cáfolta a pletykákat, miszerint kórházmenedzserként vagy más hasonló funkcióban fog dolgozni a továbbiakban.

Közgazdász szakmájához tér vissza, és már körvonalazódik, hogy pontosan milyen munkakörben, de nem közölte konkrétan, hogy miről van szó. Úgy tervezi, a helyi civil szférában vállal feladatokat, ezzel segítve a várost. Nem pályázik párttisztségekre sem.

Ha kérdezik válaszol

A választások óta egyszer sem kereste őt az utódja, Csergő Tibor, kérdéseket csak az alpolgármestertől, Len Emiltől kapott, amelyekre válaszolt is. Ha lesznek kérdések, ezután is felel majd rájuk – közölte Nagy Zoltán.

Az utódja számára egyébként egy összefoglaló kimutatást készít, ebben bemutatva a fontosabb ügyek állását.

Korábbi években mindig problémák voltak az év utolsó hónapjainak költségvetésével, most ilyen gond nincs, a város nincs eladósodva sem. A kimutatás tartalmazza majd a folyamatban levő és előkészített fejlesztésekkel kapcsolatos tudnivalókat is, hogy melyik beruházás hol tart, honnan kell folytatni. Ezek kivitelezésében azonban már nem vállal aktív szerepet.