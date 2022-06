A cél, hogy tavasztól őszig szépek legyenek a székelyföldi városok zöldövezetei

Arra voltunk kíváncsiak, hogy idén az általunk megkeresett székelyföldi városok önkormányzatai, kertészeik révén, hogyan tervezik meg a zöldövezetek kialakítását a közterületeken, mi alapján választják ki a különböző növényeket, mennyit költenek virágokra, milyen újdonságokat vezetnek be ebben az évben. Rákérdeztünk arra is, hogy mekkora mértékű a rongálás, és emiatt mennyi fát, palántát kell pótolniuk.

Először ültettek császárkoronát

„Mindig törekszünk a változatosságra, emiatt ültetünk évelő és hagymás virágokat is. Az évelő virágok közé tartoznak a bazsarózsák, a szarkalábak, az árnyékliliomok, a léggömbvirágok, a sásliliomok és a harangvirágok, a hagymás virágokhoz pedig a tulipánok, a nárciszok, a jácintok, a krókuszok vagy az árvácskák. Évente nagyjából 25–35 ezer egynyárit, 15 ezer kétnyárit (ilyenek az árvácska, krizantém, a nefelejcs, és a csarab) és 8–10 ezer tulipánhagymát ültetünk el” – számolt be a csíkszeredai városi kertészet munkájáról Bors Béla alpolgármester, hozzátéve, hogy ma már könnyen és hozzáférhető áron elérhetők a fajtiszta, erős, egészséges virághagymák, azonban a kertészet is termeszt olyan virághagymákat, amelyek évek óta beválnak. Céljuk, hogy tavasztól őszig állandóan virágozzanak a köztéri ágyások.

Az újdonságokról érdeklődve elmondta,