A bölcsődéken nem múlna: akár már nyáron is kinyitnának, ha lehetne

Minden évben ebben az időszakban szokták megszervezni a bölcsődékbe való beiratkozást a következő tanévre. Gyergyószentmiklóson csütörtökön és pénteken van a visszairatkozás, jövő héten pedig a beiratkozás. Csíkszeredában jelenleg a visszairatkozási időszak tart, telefonon érdeklődik meg a háromévesnél kisebb gyermekek szüleitől, hogy továbbra is a bölcsődébe szeretnék-e járatni a kicsiket, a fennmaradó helyekre pedig várhatóan egy hónap múlva hirdetik meg a beiratkozást.

Egy ideig még csend lesz a székelyföldi bölcsődékben • Fotó: Beliczay László

Üres az udvar, a termek, hirtelen lett vége a 2019–2020-as tanévnek a gyergyószentmiklósi városi bölcsődében is. Eredetileg július végéig tartott volna a tevékenység, de a jelenlegi járványhelyzetben, bár nagy igény lenne rá, nem fogadhatják a gyermekeket.

„Amennyiben a rendelkezések megengedik, akár a nyáron is kinyitnánk, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a megszokott időben megszervezzük a beiratkozást. Elsőként csütörtökön és pénteken a visszairatkozásra lesz lehetőség, várhatóan kevés olyan gyermek lesz, aki a következő tanévre is marad, többségük ugyanis óvodába megy ősszel.

A fennmaradó helyekre lehet iratkozni június 2–4. között, személyesen, hiszen érthető, hogy a szülők szeretnék látni, hova viszik majd a kisgyermekeiket”

– ismertette ottjártunkkor Horvát Orsolya intézményvezető-helyettes. A két csoportban összesen negyven hely van, a szükséges iratcsomót a bölcsőde székhelyén lehet leadni naponta 9 és 12 óra között.

Másfél évnél nagyobb gyerekeket várnak, a beíratáshoz szükséges kitöltött formanyomtatvány mellé csatolni kell többek között a gyermek születési bizonyítványának, a szülők vagy törvényes gyámok személyi igazolványainak, a kiskorú testvérek születési bizonyítványainak, és esettől függően a gyámságot vagy örökbefogadást igazoló bírói végzések másolatát.

Emellett kérik még a jövedelmi igazolást a beiratkozás előtti időszakról a munkaszerződés érvényességére vonatkozó megjegyzéssel, a családorvos által kibocsátott igazolást, amely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges és alkalmas a bölcsődébe való felvételre, valamint az oltási könyvecske másolatát. Csatolni kell továbbá a polgármesteri hivatal által kibocsátott dokumentumot arról, hogy a kérvényezőnek március 31-ig bezárólag nincsenek tartozásai.

„Továbbra is nagy az igény és az érdeklődés az intézmény iránt, ezért elsősorban a gyergyószentmiklósi lakhellyel rendelkező gyermekeknek adunk helyet, bár nagyon sokan hoznák a gyereküket a környező településekről is, illetve figyelembe vesszük azt is, hogy a szülő dolgozik-e. Ha a helyek betelnek, a többi beiratkozó várólistára kerül, és amennyiben szabadul fel hely, jelezzük az érintetteknek” – mondta Horvát Orsolya.

Alig várják a nyitást

A csíkszeredai bölcsődében három csoport működik, összesen 63 férőhelyes az intézmény. Mivel az alkalmazottak technikai munkanélküli szabadságon voltak az elmúlt hetekben, így a megszokottnál jóval később szervezik meg a beiratkozást. „Korábban ilyenkor hirdettük meg a helyeket, jelenleg azzal foglalkozom, hogy telefonon felhívom azokat a szülőket, akiknek a gyermeke még nem töltötte be a három évet. Remélhetőleg hamarosan kiderül, hányan iratkoznak vissza, és azt követően lehet majd meghirdeti a beiratkozást. Ez várhatóan június utolsó hetében vagy legkésőbb július első hetében lesz majd” – árulta el érdeklődésünkre Kövér Katalin, a csíkszeredai bölcsőde vezetője.

Az iratkozáshoz szükséges minden információ a szereda.ro honlapon lesz majd ismertetve. A típuskéréseket és a beiratkozási dokumentumokat e-mailben kell elküldeni az intézménynek, tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre.

Amennyiben a rendelkezések engedik, nyáron itt is kinyitnának. „Rengeteg kérés van,

minden szülő, akivel találkozunk, alig várja, hogy újra kinyisson a bölcsőde.

Nem tudják, hogy mi lesz, hiszen a gyerekfelügyeletre járó pénzt csak a tanév végéig, vagyis június 15-ig kapják meg. Nálunk azonban a tanév július végéig tart, és csak augusztusban van zárva az intézmény. Ha lehetséges, akkor mindenképp újraindítjuk a tevékenységet” – hangsúlyozta Kövér Katalin intézményvezető.

Székelyudvarhelyen is várnak

Balázs Saroltától, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal oktatásért felelős referensétől megtudtuk, egyelőre biztosan nem nyit ki a székelyudvarhelyi bölcsőde, szabadságon van a személyzet is. A beiratkozás majd a napközis iratkozás után kezdődik: az, hogy hány szabad hely lesz ősztől a bölcsiben, attól függ, hogy a most oda járó kicsik közül hányan mennek napközibe a következő tanévtől. Egyébként négy csoporttal működik az udvarhelyi intézmény, legtöbb 80 gyereket tudnak fogadni.